O atraso de compensação deixa as vítimas da explosão da fábrica de fogos de artifício na estaca na TN

Muthukutti, morador de Nadusurangkutti no Distrito de Virudhunagar, estava entre os trabalhadores que sobreviveram à explosão mortal na fábrica de fogos de artifício de Sreee Mariyammal em Achankulam, que acusou 27 anos atrás em 12 de fevereiro de 2021. Ele deixou o mal e ainda não recebeu o alívio monetário prometido pelo governo do estado.

Como Muthukutti, Jayarani, cujo marido Michael Raj foi morto na explosão, também espera compensação. “O governo nos deu ₹ 1 lakh, que foi gasto em seu tratamento em um hospital particular. Ele estava em tratamento por 25 dias, após o que foi encaminhado ao hospital do governo de Madurai. Mas entrei no hospital em Sivakasi, pois não pude pagar o custo das viagens ”, disse ele. Seu marido tinha 35 anos quando morreu mais tarde sem responder ao tratamento.

Jayarani diz que seus filhos estão nas classes 9 e 7 agora. “Eles nos disseram que nos pagariam compensação por ₹ 20 lakh. Mas nada se materializou. Fogos de artifícioA empresa havia emitido um cheque de ₹ 5 lakh, mas saltou dentro de uma semana após sua transmissão ”, diz ele.

Os ouvintes se alinharam para transportar os corpos dos trabalhadores falecidos, nas instalações do Hospital do Governo de Satur. Arquivo | Crédito da foto: G. Moorthy

A mãe de P. saganatham morreu em um hospital depois de sofrer feridas na explosão. “O acidente ocorreu durante a hora do almoço naquele dia”, lembrou. “Aqueles que morreram no local obtiveram uma compensação de ₹ 3 lakh imediatamente, mas os feridos receberam apenas ₹ 1 lakh e, após a morte, o escritório do colecionador deu outros ₹ 1 lakh. Para a autópsia, eles nos deram ₹ 30.000 ”, disse Saganatham, cujo pai morreu de Covid-19 no mesmo período.

“Solicitamos o colecionador do distrito no mês passado, mas não houve alívio”, disse ele, alegando que também recebeu o cheque de uma empresa, mas havia saltado.

Vida após lesão

Muthukutti, o caçula de quatro irmãos, tinha 19 anos quando ocorreu o acidente. Sua perna esquerda teve que ser amputada na coxa e agora está em casa sem trabalho. Ele estudou para a classe 1.

“Eles me disseram que eu receberia uma compensação de ₹ 15 lakh, mas isso ainda está por vir”, disse ele, acrescentando que o cheque da empresa também saltou em seu caso.

O Tribunal Nacional Verde (NGT) que assumiu o caso Suo motu Em 2021, ele concedeu ₹ 20 lakh por família por vítimas falecidas e ₹ 15 lakh a “pessoas que queimam mais de 50%, ₹ 10 lakh para pessoas que queimaram 25%a 50%e ₹ 5 lakh para pessoas que sofrem ferimentos entre 5% e 25% ”. O Tribunal também ordenou que a compensação fosse paga dentro do tempo estabelecido por ele e ordenou uma responsabilidade adicional de juros anuais a 12% por quebra de pagamento.

S. Karuppiah, presidente do Movimento de Libertação Dalit, disse de 2022 a 342 pessoas morreram nas explosões da unidade de biscoito de bombeirosNo estado.

“O governo está pagando uma compensação de ₹ 10 lakh por aqueles que morreram na tragédia de Hooch, mas são pessoas cujos membros da família morreram enquanto trabalham. Eles se beneficiarão da compensação. Há crianças cujos pais morreram no acidente ”, disse ele.

Na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025), o apelo das vítimas antes do NGT, com relação ao atraso da compensação, foi demitido e foi instruído a se aproximar da Suprema Corte.

‘Governo. pagou sua parte ‘

Um alto funcionário do governo do estado disse que a compensação não deve ser assumida pelo governo, mas pelo proprietário da empresa piloto. Um total de ₹ 15 lakh deve ser coletado para cada vítima do proprietário, disse ele.

“O governo já desembolsou sua participação como ₹ 5 lakh. Enquanto o governo do sindicato forneceu ₹ 2 lakh, o governo do estado desembolsou ₹ 3 lakh. A empresa deve pagar os restantes ₹ 15 lakh. O caso está sendo realizado sob a Lei de Recuperação de Renda, e o NGT foi informado ”, acrescentou o funcionário.