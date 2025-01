O atraso no crescimento pode influenciar as habilidades mentais e a aprendizagem infantil na escola

Yakarta, vivo – O atraso do crescimento continua sendo um desafio de saúde enfrentado por crianças indonésias, onde 21,6 % ou aproximadamente 1 em cada 5 crianças na Indonésia ainda sofrem atraso no atraso. De fato, o atraso do crescimento pode ser um dos problemas que podem dificultar o crescimento e o potencial ideal das crianças como os sucessores da geração indonésia, a fim de dificultar a realização da geração de ouro de 2045.

O problema do atraso não está sozinho, não apenas relacionado a problemas econômicos. Ambas as crianças de famílias que podem ou economicamente incapazes podem correr o risco de experimentar o atraso. Porque, o ambiente mais próximo das crianças é um fator que também tem uma grande influência no problema do atraso na Indonésia.

O atraso no crescimento é um problema nutricional crônico que tem um impacto significativo no crescimento físico e no desenvolvimento cognitivo das crianças, para que a capacidade mental e a aprendizagem das crianças possam afetar a escola.

Especialista infantil, Dr. Novitria Dwinanda, sp. A (k) explica que tExistem vários fatores de risco que podem causar atraso no atraso, entre outros, a baixa compreensão dos pais sobre o atraso do crescimento para prestar menos atenção à ingestão das mães durante a gravidez e a ingestão de crianças, como a adequação do leite materno e a prática de companheira Alimentação (MPASI) que não está correta.

Além disso, o baixo monitoramento do crescimento e desenvolvimento de crianças regularmente devido à conscientização do público e ao acesso limitado às unidades de saúde.

“Ainda existem muitos pais na Indonésia, é difícil aceitar realidade ou vergonha se seus filhos forem diagnosticados com revés e tendem a negar o diagnóstico e se recusar a ser enviado ao hospital para receber tratamento abrangente. Portanto, o tratamento de crianças com O risco de crescimento retardou o atraso em si.

Ele explicou mais minuciosamente, agora e as referências são muito importantes para realizar a geração de nanismo gratuito (GMBS). Porque, a detecção precoce é a chave na detecção inicial para que uma intervenção rápida possa ser feita. Ele explicou que a detecção eficaz inclui alta medição, peso e avaliação do estado nutricional para garantir que as crianças cresçam de acordo com os padrões. Portanto, a detecção precoce permite o tratamento adequado, reduza o risco de complicações e garanta que as crianças recebam tratamento ideal.

Enquanto as referências à terapia de atraso no crescimento garantem que as crianças recebam intervenções apropriadas, como suplementos nutricionais, mudanças nos padrões alimentares e monitoramento intensivo. Por meio de referências apropriadas, as crianças podem acessar os recursos necessários para melhorar o estado nutricional e impedir os impactos do crescimento a longo prazo.

“Portanto, a participação de várias partes nesse processo, variando de profissionais de saúde a famílias, contribuirá em grande parte para os esforços para fazer geração livre (GMBS)”, disse Novitria.

Relacionado ao problema de atraso, a geração de Sarihusada Mahardhika (Sarihusada), colaborando com Alodokter lançou uma campanha de ação de 3 etapas (3LM) O objetivo de apoiar a prevenção do atraso em tenra idade na Indonésia, conduzindo a educação e a detecção de atraso O que visa alcançar pelo menos 1 milhão de crianças. A campanha de ação avançada de 3 etapas (3LM) também faz parte da sustentabilidade da geração livre de atraso no atraso (GMBS) que começou desde 2023.

O CEO da Danone Specialized Nutrition (SN) Indonésia, Lee Meng Toong, revelou que a geração de nanismo (GMBs) se desenvolveu com AlooDokter desde 2023 e atingiu mais de 8.000 beneficiários através da detecção do estado nutricional de crianças em 50 locais na Indonésia .

“Em 2025, colaboramos com Alodokter novamente como um parceiro que tinha a mesma visão de apoiar a saúde das crianças indonésias, lançando a campanha de ação” 3 etapas (3lm) “, que ainda faz parte da geração livre (GMBS (GMBS (GMBS (GMBS (GMBS) (GMBS) Movimento.