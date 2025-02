O aumento das preocupações sobre os esforços relatados para apoiar a candidatura da pessoa da Faculdade de Medicina Privada para o cargo de RGUHS VC

Personalidades proeminentes no campo da educação médica referem -se após os esforços relatados para nomear um membro da Faculdade de uma Universidade Médica Privada, como vice -chanceler (VC) da Universidade de Ciências da Saúde de Rajiv Gandhi (RGUHS), contra a tradição da nomeação Somente os do governo. instituições. Essas preocupações se tornaram sérias antes de uma reunião do comitê de detecção para concluir os nomes de três prováveis ​​candidatos na terça -feira.

As fontes disseram que desta vez e lobby deveriam promover a candidatura do diretor de uma faculdade de medicina particular.

Os candidatos à posição de VC, bem como membros proeminentes do setor, se opuseram fortemente a tais esforços, enquanto argumentam que as responsabilidades e os requisitos do Post se adaptam apenas aos bem versados ​​à administração do governo.

O mandato de MK Ramesh, que é o atual VC do RGUHS, terminou em 10 de fevereiro de 2025, e o governador emitiu recentemente uma ordem que estendeu seu mandato por seis meses.

O governo do estado já nomeou um comitê de busca para selecionar um candidato apropriado para o cargo e mais de 30 pessoas, incluindo os diretores do governo e faculdades de medicina privadas, funcionários do Departamento de Educação Médica e Diretores de Hospital solicitaram.

A RGUHS foi criada em 1996 e, de acordo com a tradição, até agora, apenas os diretores, reitores e diretores de vários departamentos de faculdades de medicina do governo e os diretores do Departamento de Educação Médica com experiência em administração foram selecionados como VC.

A Lei da Universidade de Ciências da Saúde de Rajiv Gandhi, 1994, não tem restrições para nomear uma pessoa de uma instituição médica privada como a VC. No entanto, levando em consideração a importância do cargo, os governos posteriores se apegaram à tradição de nomear apenas os das instituições governamentais para essa posição.

Em 2021, o governador nomeou o diretor de uma universidade de odontologia privada como um VC interino da RGUHS. No entanto, houve uma forte oposição em todo o estado e o VC intermediário renunciou.

Nesse contexto, o governo do estado tentou alterar a lei durante a recente sessão do Legislativo em Belagavi. “No entanto, a emenda foi bloqueada no nível dos funcionários e não apareceu”, disse Fuentes.

“As pessoas de instituições privadas também são tecnicamente elegíveis para a posição do RGUHS VC de acordo com a lei. Como a nomeação de uma pessoa de uma instituição privada criou anteriormente uma controvérsia, temos certeza de que o governador fará precedência ”, disse um administrador -chave no setor.

“Se uma pessoa de uma instituição privada se tornar VC, desafiaremos isso no tribunal”, disse um aspirante.

Os nomes dos três candidatos terminarão na reunião do comitê de busca e serão apresentados ao governo. Então, o ministro principal verificará a lista e a enviará ao governador. Finalmente, o governador nomeará um como VC.