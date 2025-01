O autor da explosão do caminhão cibernético em frente ao hotel de Donald Trump aparentemente usou o ChatGPT

Washington, AO VIVO – Sabe-se que o soldado que explodiu o Tesla Cybertruck em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas, Estados Unidos, na semana passada, utilizou o ChatGPT para planear o seu ataque.

Uma semana depois da explosão, a polícia de Las Vegas anunciou que um homem chamado Matthew Livelsberger tinha o manifesto guardado no seu telemóvel, bem como e-mails enviados para um podcaster e outras cartas.

Eles também têm evidências de vídeo que mostram Livelsberger despejando combustível no caminhão quando ele parou antes de ir para o hotel.

Numa reportagem da NBC News de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, o perpetrador também manteve registros de suposta vigilância, embora não tivesse antecedentes criminais e não tivesse sido monitorado ou investigado.

Curiosamente, a polícia descobriu outro fato novo: Livelsberger, que havia questionado o ChatGPT vários dias antes da explosão.

Ele perguntou como montar os explosivos, com que rapidez a bala deveria ser disparada para que os explosivos detonassem e quais regras deveriam ser evitadas na compra de explosivos.

“Sabemos que a IA trará mudanças para todos nós em um momento ou outro de nossas vidas”, disse o xerife da Polícia Metropolitana de Las Vegas/Clark County, Kevin McMahill.

“Acredito que este seja o primeiro incidente que tenho conhecimento em solo americano, onde o ChatGPT foi usado para ajudar alguém a construir um dispositivo específico”, continuou ele.

Um porta-voz da OpenAI, que opera o ChatGPT, disse estar triste ao ver sua tecnologia usada para o ataque. Eles também estão empenhados em auxiliar as autoridades no processo de investigação.

“Estamos tristes com este incidente e comprometidos em garantir que as ferramentas de IA sejam usadas de forma responsável”, disse um porta-voz da OpenAI.

“Nosso modelo foi projetado para rejeitar instruções perigosas e minimizar conteúdos perigosos. Neste caso, o ChatGPT responde com informações publicamente disponíveis na Internet e fornece avisos de atividades perigosas ou ilegais”, continuou.

A polícia de Las Vegas identificou Livelsberger como a pessoa por trás da explosão.

O legista do condado de Clark anunciou que o homem, que era soldado da ativa no Exército dos EUA, morreu após atirar na própria cabeça.

Esta explosão causou ferimentos leves em sete pessoas, mas quase não houve danos ao Trump International Hotel. As autoridades dizem que Livelsberger agiu sozinho.

Embora ele tenha realizado suas ações usando um Cybertruck e atacado um hotel de propriedade do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, as autoridades disseram que o perpetrador não tinha rancor de Trump ou do CEO da Tesla, Elon Musk.