O autor do crime que esfaqueou Saif Ali Khan foi finalmente preso, admitindo não saber que a vítima do esfaqueamento era um ator.

Bombaim, AO VIVO – O caso de esfaqueamento vivido por Saif Ali Khan atraiu recentemente a atenção. Após uma longa busca, a polícia finalmente encontrou e prendeu o autor do esfaqueamento de Saif Ali Khan. A polícia disse que o acusado era um cidadão de Bangladesh que trabalhava em pubs em Mumbai e mudou seu nome para ‘Bijoy Das’.

Citado no Hindustan Times na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, o suspeito, supostamente na casa dos 30 anos, que trabalhava como faxineiro em pubs e restaurantes em Mumbai e Thane, foi preso na manhã de domingo, 19 de janeiro de 2025, enquanto dormia. em uma floresta de mangue perto de Kasarvadaval em Thane.

Ele foi preso em uma operação conjunta das polícias de Mumbai e Thane, que enviou uma equipe de 100 policiais para prendê-lo. “Prendemos Shariful Islam Shehzad Mohammed Rohilla Amin Fakir, 30 anos, conhecido como Bijoy Das, natural do distrito de Jhalakathi, em Bangladesh”, disse o vice-comissário da Polícia, Dixit Gedam.

A polícia disse que Shariful trabalhava para uma empresa de limpeza em vários bares, mas estava desempregado há mais de um mês. Disse à polícia que sabia que a zona onde Saif vivia era uma zona rica e que já tinha efectuado reconhecimentos na zona muitas vezes antes de efectuar a intrusão, com intenção de roubo.

Shariful também afirmou que não sabia que havia entrado na casa da celebridade de Bollywood e só descobriu que ele havia agredido Saif algum tempo depois.

A polícia disse que a busca pelo agressor de Saif começou com imagens de CCTV de uma câmera que o capturou saindo da escada de incêndio do prédio de Saif. Mais tarde, ele foi identificado em imagens de CCTV perto do ponto de ônibus do National College na Linking Road, na estação Bandra, embarcando em um trem local na estação Dadar e até fazendo compras em uma loja de celulares em Dadar.

“Depois disso, seus rastros desapareceram, mas o encontramos novamente quando descobrimos que o suspeito havia caminhado em direção a Worli. Encontramos imagens de CCTV mostrando que ele pagou ao vendedor de tortilhas por meio da UPI. “Foi assim que conseguimos o número do celular dele”, disse um policial.

Isso acelera a busca por Shariful. A polícia descobriu que enquanto ele estava fugindo, ele manteve contato com uma pessoa em Kasarvadavali, Thane, por telefone. “Enquanto isso, recebemos uma ligação de uma pessoa chamada Jeetendra Pandey, que alegou ter identificado o suspeito na fita como alguém que ele havia empregado no passado. Ele também forneceu o número de telefone do suspeito”, disse um policial.

Capturado na floresta de mangue.

Enquanto isso, a polícia de Thane prendeu o contato de Shariful em Thane, um homem de 19 anos, perto da Sociedade Brâmane, que ajudava a polícia na busca. O adolescente encaminhou a polícia para um campo de trabalhos forçados em Kasarvadavali, onde o acusado estava escondido.

Uma equipe de 100 pessoas da Polícia de Thane e de Mumbai visitou o campo de trabalhos forçados e interrogou cerca de 30 residentes em uma operação conjunta na noite de sábado. O Comissário Adjunto da Polícia de Thane, Dnyaneshwar Chavhan, disse: “Nossa delegacia de polícia foi informada pela Polícia de Mumbai e, portanto, nós os ajudamos a prender o acusado.”

Isar Mohammed, um residente do campo de trabalhos forçados que trabalha no projecto do Metro MMRDA, disse: “A polícia chegou por volta das 21h00, telefonou-nos, revistou os nossos quartos e verificou os nossos bilhetes de identidade. Mostraram uma fotografia do arguido e perguntaram-nos se o conhecíamos, mas nenhum de nós o conhecia. Eles nos interrogaram até meia-noite. “Estávamos cansados ​​de fazer horas extras e, por causa de um agressor, tivemos que ficar acordados até meia-noite.”

Não encontrando nada no acampamento, a equipe policial de 100 membros decidiu vasculhar o manguezal próximo. “Nós o encontramos dormindo no denso manguezal e o prendemos”, disse um policial.

“O suspeito nos contou que passou um dia em Worli Koliwada após o incidente do esfaqueamento. Só depois de assistir às notícias no YouTube ele percebeu que havia atacado Saif e decidiu fugir”, disse o policial.

Foi quando Shariful foi para Thane porque conhecia um amigo que morava lá. Ele também pediu algum dinheiro ao seu antigo empregador para poder ir para Bangladesh, acrescentou a polícia.