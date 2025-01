O avanço da residência: Giancarlo Esposito e Jason Lee Estrella no mistério da Casa Branca

Netflix apresentou o progresso do progresso para A residênciaUma próxima série de Whodunnit, estrelada por Uzo Aduba (Orange é o novo preto), Giancarlo Esposito (Better Call Saul) e Jason Lee (meu nome é Earl).

Projetado com o lançamento da serpentina em 20 de março de 2025, a residência é criada pelo ex -escritor e produtor do escândalo Paul William Davies, com o criador da anatomia de Gray, Shonda Rhimes, servindo como um dos produtores executivos.

O que acontece no avanço da residência?

O trailer de teaser lançado recentemente abre com Cordelia Cupp de Aduba, consultora do Departamento de Polícia Metropolitana que tem certeza de que um assassino está chegando ao virar da esquina após o corpo de um chefe da Casa Branca (retratado por Esposito) que encontrou durante um jantar estadual. Embora chamado de “o melhor detetive do mundo”, a pesquisa prova ser difícil para Cordelia enquanto vagava cerca de 132 quartos enquanto investigava um total de 157 suspeitos.

“Isso pode ser alguém da equipe. Pode ser um convidado, pode ser qualquer um “, sugere Cordelia de Aduba.

Você pode ver o avanço do avanço da residência abaixo (procure mais trailers):

“A residência é uma bola de parafuso que é colocada no chão acima, abaixo e atrás da Casa Branca, entre os funcionários ecléticos da mansão mais famosa do mundo. No meio de todas as voltas e turnos, o detetive Cordelia Cupp está associado ao cético FBI Edwin Park (Randall Park) para desvendar um mistério intrigante (e mortal). Como o teaser revela, a vítima do assassinato é Ab Wynter (Esposito), o chefe da Casa Branca Usher, e todos suspeitam ”, diz a sinopse.

The residence is also starring Al Franken, Andrew Friedman, Julian McMahon, Edwina Findley, Molly Griggs, Ken Marino, to Mitchell, Dan Perrault, Bronson skechot, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr., Mary Wiseman, Spencer Garrett, Jane Curtin , James Babson, Eliza Coupe, Izzy Díaz, Paul Fitzgerald e muito mais.

A residência chega na Netflix em 20 de março.