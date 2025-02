O avanço da residência: UZO Aduba lidera a Netflix Whodunit Shonda Rhimes Show

A Netflix compartilhou A residência Trailer de sua próxima comédia de assassinato misteriosa, estrelada pelo vencedor de Emmy, Uzo Aduba (Orange é o novo preto, Sra. America). A série está programada para estrear em 20 de março de 2025.

“132 quartos. 157 suspeitos. Um cadáver. Um detetive extremamente excêntrico. Um jantar estadual desastroso. A residência é uma bola de parafuso localizada no andar superior, no térreo e nas escadas da Casa Branca, entre os funcionários ecléticos da mansão mais famosa do mundo “, diz a linha de madeira oficial.

Confira o trailer de residência abaixo (Olhe mais trailers)

Quem está no trailer de residência?

O vídeo apresenta a Aduba como detetive Cordelia Cupp, do Departamento de Polícia Metropolitana, que se torna o principal investigador de um caso de assassinato de alto perfil que envolve a morte do presidente. Seu personagem é descrito como um observador astuto do comportamento humano com um estilo de conversa distinto e perturbador. Ele também destaca os suspeitos em potencial, que incluem convidados e taff da Casa Branca.

A residência é escrita pelo showrunner Paul William Davies, com como escapar com o criador do assassinato Shonda Rhimes e Betsy Beers que servem como produtores executivos. The cast of the set also includes Randall Park, Giancarlo Esposito, Susan Kelechi Watson, Ken Marino, Jason Lee, Isiah Whitlock Jr., Edwina Findley, Molly Griggs, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson, Julieth Remotepo, Mel Rodriguez, Mary Wiseman e mais. Park está pronto para desempenhar o papel do agente do FBI Edwin Park, a quem ele foi designado para trabalhar com o Aduba Det. Cupp Enquanto isso, Watson interpreta Jasmine Haney, uma assistente da Casa Branca, Usher.