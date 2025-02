O avião da Delta volta após o acidente no aeroporto de Toronto Pearson

PARA Delta Airlines O avião foi envolvido em um acidente depois de ter sido recentemente revogado no Aeroporto de Toronto Pearson. Isso levou a uma investigação, de acordo com a FAA. O incidente provocou caos quando os vídeos da aeronave giravam de cabeça para baixo circularam amplamente na Internet. Aqui estão todos os detalhes sobre o acidente compartilhado pelos funcionários e como o avião Delta se voltou para a terra.

O que aconteceu com o avião Delta que derrubou?

Um voo da Delta Airlines derrubou enquanto aterrissava no Aeroporto de Toronto Pearson, no Canadá, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. A Administração Federal de Aviação (FAA) Eles publicaram uma declaração. Eles confirmaram que o acidente ocorreu às 14h45, horário local, com um total de 80 pessoas (76 passageiros e 4 membros da tripulação) a bordo do voo 4819.

A saída também informou que 18 passageiros de 80 enfrentaram as lesões do desembarque da Delta Airlines, de acordo com Todd Aitken, chefe dos bombeiros do Aeroporto de Toronto Pearson. Ele transmitiu ao público: “Agora podemos confirmar que 18 passageiros feridos foram transportados para hospitais na área local. Tivemos um passageiro adicional transportado recentemente para um hospital. condição crítica.

O voo que decolou de Minneapolis às 11h47 e foi supervisionado pelo esforço que o ar fez o pouso durante as condições de neve. No entanto, Aitken negou que fosse a causa do acidente. Ele disse que a faixa “estava seca e não havia condições de vento cruzado”.

Nos vídeos que circulam on -line, os passageiros podem ser vistos deixando o avião para trás após o impacto quando os salva -vidas chegaram ao local para fornecer assistência imediata.

CEO da Delta, Ed Bastian falou com NBC News. Ele disse: “Os corações de toda a família Global Delta estão com os afetados pelo incidente de hoje no Aeroporto Internacional de Toronto-Pearson. Quero expressar meus agradecimentos aos muitos membros da equipe Delta e do esforço e do primeiro a responder no site.

Além disso, o Canada Transportation Security Board (TSB) consciente Em redes sociais. Seu comunicado disse que está “implantando uma equipe para investigar um acidente de avião no Aeroporto Internacional de Toronto / Lester B. Pearson. O TSB coletará informações e avaliará a ocorrência”.

Em uma publicação sobre desconhecido (Anteriormente, Twitter), o Aeroporto de Toronto Pearson emitiu um comunicado. Ele confirmou que “as saídas e chegadas foram retomadas em Toronto Pearson a partir das 17h”.