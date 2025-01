O avião de combate furtivo americano cai no Alasca, milagrosamente o piloto sobreviveu

VIVA – Um avião de combate siliman Lockheed Martin F-35A Lightning II A Força Aérea dos Estados Unidos (Força Aérea dos Estados Unidos) pegou fogo no ar, depois de remover a base de Eielson, Alasca, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

De acordo com relatórios informados Viva militares de Correio diárioUma gravação de 12 segundos mostra os segundos do avião deslizando para o chão e explodiu.

No vídeo, ele também viu o piloto que conseguiu se salvar usando um pára -quedas, depois de ativar a perda de avião. Embora ainda não se saiba o que fez o piloto fazer a expulsão.

Wing 354 da Força Aérea dos Estados Unidos declarou, após o incidente, o piloto foi imediatamente evacuado para o Hospital do Exército de Basset em Fort Wainwright, no Alasca.

 Viva militar: o avião de combate F-35 dos Estados Unidos cai no Alasca

“O piloto sobreviveu e foi levado ao Hospital do Exército de Bassett para uma avaliação adicional”, disse 354 comunicado da ala de caça.

O 354º comandante da ala, coronel Petestiscêndos, disse que o compromisso militar (EUA) dos Estados Unidos para salvar a vida de seus soldados que se consideravam ativos vitais.

“Nosso pessoal é nossos recursos mais importantes e estamos comprometidos em garantir sua segurança”, disse o coronel Pete Towsend.

Além disso, Towsend disse que, enquanto eu estava em um voo, os pilotos de aeronaves de combate tinham procedimentos padrão.

No entanto, até que esta notícia seja revelada, a causa do acidente ainda não é conhecida. Tilend enfatizou que ele realizaria uma investigação em detalhes, para minimizar a ocorrência de acidentes.

“Posso convencê -lo de que a Força Aérea dos Estados Unidos realizará uma investigação exaustiva com a esperança de que ele possa minimizar a possibilidade de que esses eventos ocorram novamente”, disse ele.

“Acho que ainda é muito cedo para especular sobre a causa do incidente, basicamente (piloto), a função falhou, mas causou o choque do avião”, disse Towsend.

Este é o segundo acidente nos últimos quatro meses, que envolveu o avião de combate furtivo americano. Em setembro de 2023, o avião de combate com um valor de US $ 82,5 milhões (Trium Rp1.3) também caiu na área da Carolina do Sul.