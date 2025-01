O Aeroporto Nacional de Ronald Reagan suspendeu operações após “ambulância no avião”

As aeronaves regionais da American Airlines colidiram na quarta -feira com um helicóptero sobre o rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, disse a Força Aérea Federal (FAA).

A PSA Airlines Bombardier CRJ700 Regional Jetliner, voo 5342 de Wichit, Kansas, colidiu com o helicóptero Sikorsky H-60 ​​quando ele se aproximou da pista 33 no aeroporto. Segundo a FAA, o incidente ocorreu durante a abordagem final do bico.

As autoridades locais relataram que pelo menos uma aeronave entrou no rio Potomac, que incentivou uma resposta significativa nas emergências, como pode ser visto nas figuras que circulavam nas redes sociais.

A FAA anunciou que o Aeroporto Nacional de Reagan Washington está temporariamente fechado após o incidente.

A American Airlines reconheceu a situação no post em X, afirmando que as atualizações seriam fornecidas à medida que mais detalhes surgiram.

Não há informações imediatas sobre as vítimas. De acordo com o site da Força Aérea do CRJ-700, eles são configurados para transportar 65 passageiros.

A Direção Metropolitana de Polícia (MPD) anunciou em Xu que a operação de cirurgia e resgate com várias agências está em andamento em Rijeka Potomac após a colisão da aeronave.

O Comitê Nacional de Segurança de Transportes (NTSB) assumirá uma investigação para determinar a causa da colisão.