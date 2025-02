O Bakrie Group garante apoio ao presidente do programa presidencial do Presidente Pabowo, aumenta o cargo econômico de 8 %

Yakarta, vivo -Protores de Pt Bakrie & Brothers TBK (BNBR), A. Ardiansyah Bakrie declarou, o Bakrie Group apóia programas estratégicos reservados pelo Presidente Pabowo Subánto, incluindo um objetivo de crescimento econômico de 8 %.

Ardi disse que, ao apoiar esse programa realizado por meio de investimentos nos setores de Kuci, a saber, infraestrutura, energia renovável e digitalização.

 O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, revisou o programa MBG em SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Bogor City (Foto Fonte: Cahyo – Escritório de Imprensa do Secretariado Presidencial)

“De acordo com os esforços do governo para promover a economia de 8 % do Bakrie Business Group, está comprometido em apoiar programas estratégicos que foram declarados, por meio de investimentos em setores Kuci, como infraestrutura, renovação de energia e digitalização”, disse Ardi na TPU Karet. Bivak, Yakarta, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

Ardi disse que o Bakrie Group está comprometido em contribuir para alcançar objetivos ambiciosos de crescimento econômico. Ele também acredita que o crescimento econômico de 8 % será alcançado durante o reinado de Pabowo através de várias colaborações.

 Diretor adjunto da BNBR, Anindra Ardiansyah Bakrie e diretor de finanças da BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti, depois de comemorar o BNBR EGMS na Torre Bakrie, Kuningan, na área de South Jacarta, quinta -feira, 28 de novembro de 2024, 2024, 2024 Foto: Viva.co.id/mohammad yudha pasetya

“Com a sinergia entre o setor privado e o governo, acreditamos que a Indonésia pode alcançar um crescimento econômico maior e sustentável”, explicou.

Além disso, Ardi também aludiu às condições globais que estão atualmente em incerteza. Ardi disse que, nesse meio desse desafio, o Bakrie Group estará pronto para aceitar o desafio e obter oportunidades.

“Em 2024, cheio de dinâmica em 2025, estamos prontos para aceitar esses desafios e estamos prontos para alcançar essas oportunidades na Indonésia e no mundo”, acrescentou.