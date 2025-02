O Bakrie Group reafirma o compromisso com a energia renovável no 83º aniversário

Yakarta, vivo – O Bakrie Group marcou seu 83º aniversário com uma cerimônia de oração e ação de graças no túmulo de Achmad Bakrie e Roosniah Bakrie no cemitério de Rubber Bivak, Yakarta.

O vice -presidente da Bakrie & Brothers (BNBR), um Ardiansyah Bakrie, declarou que esta oração e o evento de Ação de Graças é uma tradição anual que é celebrada para homenagear o falecido Haji Achmad Bakrie.

“Este é um evento de rotina que temos todos os anos como uma homenagem e expressão de gratidão por suas contribuições inestimáveis ​​na fundação, construção e expansão do grupo de negócios Bakrie”, disse Bakrie na segunda -feira (10 de fevereiro).

Diretor Adjunto da PT Bakrie & Brothers TBK (BNBR), A. Ardiansyah Bakrie

Ele também enfatizou que este evento serve como um momento de reflexão sobre a longa viagem que a empresa fez juntos.

Ele expressou sua esperança de que, quando o grupo Bakrie atinge seu 83º ano, ele possa continuar contribuindo com um impacto positivo para muitas pessoas.

“Esperamos que nosso negócio não seja apenas obter lucros, mas também criar algo que se beneficie e envolva muitas pessoas”, disse ele.

Quando a empresa entra em seu 83º ano, Bakrie destacou várias áreas de abordagem -chave, incluindo digitalização e energia renovável.

“A coisa mais importante a lembrar é que não devemos ser deixados para trás., Ele concluiu.