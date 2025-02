O banco central indiano reduz as taxas de juros pela primeira vez após cinco anos

O Banco de Reserva da Índia (RBI) reduziu sua principal taxa de juros pela primeira vez em cinco anos na sexta -feira. Espera -se que uma redução de 0,25% com 6,25% anterior o torne mais barato para consumidores e empresas e pretende incentivar a economia.

Embora esse movimento tenha sido considerado pelos economistas um passo positivo, o governador do RBI -Sanja Sanja Malhotra, que anunciou sua primeira revisão da política monetária desde sua nomeação em dezembro, afirmou que a economia indiana enfrenta a economia indiana “Os riscos dos mercados financeiros globais, políticas comerciais e eventos do tempo”.

O IRB manteve sua atitude de política monetária “Neutra”, O que Malhotra dirá que ele fornecerá “Flexibilidade para responder a um ambiente macroeconômico em desenvolvimento”. Na política monetária e “Neutra” A atitude visa manter um equilíbrio entre apoiar o crescimento econômico e o controle da inflação, sem atitude intencional ou estimular ou desacelerar a economia.

“O movimento dos ventos de tensões geopolíticas, políticas de comércio protecionista, volatilidade nos preços internacionais de bens e insegurança no mercado financeiro continua a representar defeitos nas perspectivas”, “” Disse o Comitê da Política Monetária do RBI (MPC).

As medidas na sexta -feira seguem o recente anúncio de benefícios fiscais para a classe média do país. Para dar à economia, o Ministro das Finanças Nirmal Sitharaman anunciou um benefício de US $ 13,3 bilhões na semana passada. Espera -se que as medidas aumentem o consumo e apoiem o crescimento econômico, que preocupou Nova Délhi.













O governo revisou recentemente a previsão anual de Terra do PIB para 6,4%, o que é o mais raro em quatro anos. O IRB, no entanto, espera que uma economia indiana cresça para 6,7% no próximo ano fiscal (a partir de abril), guiado pela recuperação de atividades industriais e consumo doméstico.

A primeira redução da taxa ocorre depois que a inflação do preço do consumidor indiano (CPI) facilitou 5,22%em dezembro, dentro da meta do Banco Central de 6%. O CPI é uma medida da taxa de alterações nos preços de cestas de bens e serviços que geralmente compram famílias. Este é um indicador amplamente utilizado de inflação.

Comentando sobre o desenvolvimento, a DK Sisters, consultora -chefe de política da EY India, disse ao The Economic Times que pode ser esperada uma mitigação adicional da política monetária. “Se os ventos globais continuarem a agir como atualmente, a taxa de rap poderá ser reduzida ainda mais de 25 a 50 pontos base. Com essa mudança de política monetária apontada, há quatro rotas pelas quais o crescimento provavelmente será suportado” “” Ele observou.