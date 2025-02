O BJP alega falsa votação em Selampur, a AAP afirma a supressão dos eleitores em Chiag Dilli

Quando os eleitores de Delhi votaram nas pesquisas da Assembléia na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025), as acusações de votação falsa surgiram em algumas partes da capital nacional, incluindo Selampur e Kasturba Nagar.

Siga as eleições das atualizações ao vivo de Delhi 2025 aqui

O alto drama se desenvolveu em Selampur quando um líder do BJP acusou algumas pessoas que usaram burkas para tentar votar fraudulentamente. No entanto, a polícia negou qualquer voto falso na área.

Em Kasturba Nagar, fontes policiais disseram que dois homens teriam tentado votar de forma fraudulenta. Os dois homens ficaram presos e estão sendo interrogados, disseram eles.

Enquanto isso, o candidato da AAP da Grande Kailash, Saurabh Bharadwaj, disse que as pessoas estavam sendo impedidas de votar em Chiag Dilli e o líder do Partido Sênior de Manish Sisodia alegou que o dinheiro estava sendo distribuído de uma casa em Jungpura.

Lady Voter só veio a votar no Authorickshaw, mas @Delhypolol baixo @Dcpsouthdelhi Ankit Chauhan fechou toda a área de Chiag Delhi. Veja como a polícia não está deixando os cidadãos votarem. Eles também informaram Ro. @Ecisveeppic.twitter.com/okbkxo4rfa – Saurabh Bharadwaj (@saurabh_mlagk) 5 de fevereiro de 2025

Em Selampur, após as falsas acusações de votação do BJP, mais líderes do partido começaram a se esgotar do lado de fora de uma cabine de votação.

A polícia de Délhi, no entanto, negou provimento às acusações que apontam para a segurança implantada na área. Forças policiais e paramilitares adicionais também foram destacadas, disseram eles.

Safdar Ali, morador de Selampur Pti O candidato do BJP, Anil Gaur, veio e disse que as pessoas votaram de forma fraudulenta.

“Perguntamos a ele como é possível quando houver várias camadas de verificação. Os funcionários estão revisando os cartões de identificação de votação de todos e permitindo apenas eleitores válidos dentro do estande.

Leia também | Pesquisas e resultados de saída de Delhi: Quando e onde ver?

“Mais tarde, foi e a situação agora é normal aqui devido ao pessoal de administração e segurança”, disse Ali.

Enquanto isso, o líder da AAP, Saurabh Bharadwaj, disse que a polícia havia trancado a área de Chig Dilli, impedindo que as pessoas voassem. Ele compartilhou um vídeo em X que mostra uma mulher sentada sozinha em um autorickshaw perto de uma barricada, alegando que ele foi deliberadamente colocado para obstruir o acesso à estação de votação.

Em outro vídeo, o candidato da AAP em Jungpura Manish Sisodia alegou que o dinheiro estava sendo distribuído de uma casa na área. Ele pediu à polícia do serviço que fizesse um ataque na casa.

Em Kasturba Nagar, a polícia recebeu informações de que dois homens tentaram votar falsamente. Os incidentes supostamente ocorreram em Sarvodaya Vidyalaya, na área de Andrews Ganj. Eles foram pegos pela polícia de Délhi e estão atualmente sendo interrogados, disseram fontes policiais.

A polícia recebeu outra ligação de PCR de uma mulher que alegou que alguém tinha voto em seu nome quando ela foi ao seu suporte de agrupamento.

A polícia, no entanto, descobriu que outra mulher com um nome semelhante, que morava na casa do reclamante como inquilino, havia voto.

Após a verificação, o presidente lhes permitiu votar, disse a polícia.