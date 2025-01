O BJP critica Kejriwal pela tentativa de “danificar” a estátua de Ambedkar em Punjab e protestar em Delhi

O líder do BJP, Dushyant Gautam, durante um protesto contra a AAP, após uma suposta tentativa de destruir uma estátua de Br Ambuskar em Amritsar, Punjab, em Nova Délhi, em 27 de janeiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Na segunda -feira (27 de janeiro de 2025), o BJP criticou severamente Arvind Kejriwal por uma suposta tentativa de danificar uma estátua de Br Ambedkar em Punjab e exigiu que ele se desculpasse à comunidade dalit e demitisse como coordenador da AAP.

O partido de açafrão também fez um protesto perto da residência de Kejriwal em Firozshah Road.

Os líderes do partido disseram que o Secretário Nacional do BJP, Dushyant Gautam, o chefe da unidade de Délhi, Virendra Sachdeva, parlamentar de Lok Sabha, Yogendra Chandolia, e o presidente da tribo Morcha, Mohanlal Gihara, entre outros, foram preso durante a demonstração.

Mais tarde, eles foram libertados da delegacia de polícia de Mandir Marg, disseram eles.

Horas antes, o ministro principal de Punjab, Bhagwant Mann, condenou a tentativa de danificar a estátua de Ambedkar e disse que medidas estritas seriam tomadas no assunto.

A polícia de Punjab prendeu um homem do distrito de Moga no domingo por supostamente tentar danificar a estátua de Ambedkar no conselho da cidade na rua Heritage, que leva ao templo dourado.

O porta -voz nacional do BJP, Sambit Patra, disse em uma entrevista coletiva que um homem escalou a estátua em frente a uma delegacia e tentou danificá -la com um martelo.

“Exigimos que Kejriwal nos apressássemos imediatamente para Amritsar e pedimos desculpas ao Dr. Amebdkar e à comunidade Dalit e renuncie à sua posição”, disse Patra.

Não foi a primeira vez que Kejriwal “insultou” Ambedkar e os Dalits, ele acusou.

“Ele prometeu nomear um dalit como o principal vice -ministro de Punjab, mas não o fez.

Com as eleições da Assembléia em Delhi planejadas por alguns dias, Patra disse que havia aprendido que Kejriwal estava conspirando para “organizar” um ataque contra si mesmo para culpar o BJP.

Patra e Sachdeva também publicaram um manifesto de “erros da AAPDA (AAP)” durante a conferência de imprensa, pedindo desculpas a Kejriwal.

Ao criticar os líderes da AAP, o Sr. Kejriwal, o principal ministro de Délhi, Atishi, o ex -vice -ministro Manish Sisodia, o vice de Rajya Sabha Sanjay Singh e o ex -ministro Satyar Jain, Patra disse que todos os cargos de corrupção enfrentavam corrupção e, exceto Atishi, foram libertados sob fiança.

Enquanto isso, Sachdeva disse durante o protesto que o governo da AAP em Punjab havia sido um espectador silencioso do ato condenável de prejudicar a estátua de Ambedkar em Punjab governada pelo partido.

Um ataque à estátua de Ambedkar é um ataque à Constituição, disse ele, acusando Kejriwal de ser “Antidalit”.

Chandolia afirmou que a lei e a ordem em Punjab desmoronaram e exigiram que Kejriwal se desculpasse ao povo e demitisse Mann como primeiro -ministro do Punjab.

O deputado do noroeste de Delhi também escreveu ao Sr. Kejriwal, solicitando permissão do governo Amritsar para que uma delegação do BJP visite a cidade e prestasse homenagem a Ambedkar.