O BJP é contra a Constituição porque quer uma sociedade desigual, diz Priyanka Gandhi

A deputada do Congresso, Priyanka Gandhi, discursa em uma reunião no comício Jai Bapu, Jai Bhim e Jai Samvidhan em Belagavi na terça-feira. , Crédito da foto: PTI

“O BJP é anticonstitucional porque quer uma sociedade desigual. Ele se opõe às políticas de reservas e igualdade de oportunidades. É por isso que ele está tentando enfraquecer sistematicamente a Constituição e pôr fim às tentativas de criar um Estado igualitário desde a Independência”, disse a deputada do Congresso, Priyanka Gandhi, em Belagavi, na terça-feira.

Ela estava falando no comício Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan organizado como parte de Gandhi Bharata para marcar as celebrações do centenário da sessão de Belgaum de 1924.

Ele alegou que o BJP está “fazendo todo o possível para enfraquecer o judiciário” e que seus líderes se opõem a leis pró-populares como a Lei de Direito à Informação.

“Eles os enfraqueceram. Estão mudando as regras para sistematizar a corrupção. Enfraqueceram a Lok Pal e outras agências constitucionais como a Comissão Eleitoral da Índia. Eles não conseguiram proteger as mulheres em todos os estados governados pelo BJP. Eles mudaram as leis trabalhistas e retiraram os direitos dos trabalhadores. Eles queriam introduzir leis contra os agricultores. Mas os agricultores protestaram contra a medida. Mais de 700 agricultores morreram na agitação, mas o governo não cedeu. Só recuou quando as eleições se aproximaram”, afirmou.

Segurando um exemplar da Constituição com capa vermelha, ele exortou o povo a lutar pelos seus direitos. “Este não é apenas um livro. Esta é uma capa protetora para sua vida. Os ideais das lutas pela liberdade inspiraram a Constituição. “Quando dizemos que estão a enfraquecer a Constituição, significa que estão a enfraquecer o povo deste país ao retirar-lhes os direitos”, disse ele.

Ela disse que o Congresso e os seus líderes como Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi e ela estão prontos para lutar para proteger a Constituição até ao último suspiro. “Meu irmão não está aqui porque não está se sentindo bem. Mas ele luta pela Constituição todos os dias. É por isso que o BJP tem medo dele”, disse.

“Devemos compreender qual é o significado da Constituição e qual o papel que ela desempenha nas nossas vidas. Isto contém todos os direitos que temos. Os direitos fundamentais, o direito de votar, de procurar justiça, criam oportunidades de igualdade e permitem-nos lutar por eles. BR Ambedkar é o nosso salvador ao redigir este documento e garantir a sua implementação. É por isso que ele é nosso salvador. “Todos deveríamos perceber isso”, disse ele.

Ele disse que alguns líderes do BJP dizem que o país não era livre em 1947. “Quando fazem isso, não só insultam o país, mas também insultam os incontáveis ​​combatentes pela liberdade e mártires que sacrificaram as suas vidas por este país”, disse ele.

“Governos de vários partidos surgiram e desapareceram. Mas até agora nenhum governo da União teve a audácia de vir ao Parlamento e insultar o Dr. Ambedkar. Não houve nenhum governo em que os seus ministros tenham feito campanha para mudar a Constituição. Depois de tantas décadas de Independência, temos líderes que afirmam que o país não conquistou a liberdade em 1947. Porque estamos a ver isto agora? Isto ocorre porque o BJP é essencialmente contra a Constituição e a igualdade”, disse Gandhi.