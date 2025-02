O BJP engana as pessoas sobre o status de OBC muçulmano para obter lucros políticos, diz Shabbir

Telangana government advisor for the well -being of SC, ST, OBC and minorities Mohammed Ali Shabbir has accused the BJP of deceiving people by falsely claiming that the Government of Congress in Telangana had included Muslims in the OBC category through The recent socioeconomic, education, Pesquisa de Emprego, Política e Casta.

Em uma entrevista coletiva aqui na terça -feira em Gandhi Bhavan, Shabbir disse que o BJP estava distorcendo fatos para criar divisões comunitárias e causar não -muçulmanos OBC contra o governo do Congresso. Hapicou os ministros da União G. Kishan Reddy e Bandi Sanjay, e o deputado de Rajya Sabha K. Lakshman, afirmando que suas declarações não eram apenas incorretas, mas também hipócritas, uma vez que os governos liderados pelo BJP no centro e em vários Estados, eles também classificaram as comunidades muçulmanas como OBCs.

Ele acusou os líderes do BJP de interpretar políticas divisivas e torcer os fatos históricos deliberadamente para enganar as aulas de volta. Ele ressaltou que as comunidades muçulmanas faziam parte da lista da OBC por várias décadas, sob governos liderados pelo Congresso e pelo BJP. Ele apoiou seu argumento com relatórios históricos e registros governamentais que demonstraram que várias comissões haviam reconhecido as comunidades muçulmanas atrasadas como OBC muito antes do governo do Congresso chegar ao poder em Telangana.

Shabbir disse que enviaria cópias desses relatórios aos líderes do BJP por e -mail e speed post, oferecendo -se para encontrá -los pessoalmente se precisassem de algum esclarecimento. No entanto, ele ridicularizou os líderes do BJP por falarem como pessoas ignorantes, apesar de terem altas posições no governo e terem acesso aos mesmos registros oficiais. Ele disse que o BJP estava criando deliberadamente entre os não -muçulmanos da OBC, afirmando falsamente que as reservas muçulmanas estavam reduzindo suas oportunidades. Ele esclareceu que a reserva de 4% para a OBC muçulmana em Telangana era uma cota separada do Grupo E, o que significa que não afetou a proporção de OBC não muçulmano.