O BJP inicia as conversas para selecionar Delhi CM; Joga um juramento após a visita de PM nos

O presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, e outros líderes do partido vistos durante uma reunião no escritório do BJP de Delhi em Nova Délhi em 9 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Sushil Kumar Verma

Um dia depois de conquistar 48 dos 70 assentos nas eleições da Assembléia de Délhi, uma delegação dos candidatos vencedores do Partido Bharatiya Janata na capital, liderado pelo presidente do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, se reuniu com o governador (LG) VK Saxena no domingo (9 de fevereiro de 2025). No início do dia, o Sr. Sachdeva solicitou tempo para cumprir a LG com os 48 MLA e sete parlamentares.

O Sr. Sachdeva foi acompanhado por Parvesh Sahib Singh, que derrotou o Tribunal Nacional de Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal em Nova Délhi, Kailash Gahlot, ex -ministro da AAP que mudou para o BJP em 2024 de novembro, e o chefe de arivender Singnel da Unidade Congressista do Congresso Delhi Delhi Antes de pular o navio em maio do ano passado.

Fontes do BJP disseram que foi uma ligação de cortesia e que outra reunião com outro novo MLA ainda não havia sido agendada. As fontes do escritório da LG disseram que o horário da reunião não havia sido resolvido.

Anteriormente, o MLA do BJP começou seu dia com roadshows e manifestações, agradecendo a seus constituintes pela vitória do partido. Os 48 MLA mais tarde se viram na sede de Delhi BJP.

O BJP chegou ao poder na capital após 28 anos, derrotando a AAP, que governou a cidade por mais de uma década.

O primeiro -ministro cessante Atishi, que manteve seu assento em Kalkaji nas pesquisas da Assembléia, apresentou sua renúncia à LG às 11 da manhã, o Sr. Saxena pediu que ele continuasse até que a formação do novo governo seja concluída.

Enquanto isso, a mais alta liderança do partido, incluindo o presidente do partido, o JP Nadda e o ministro do Interior da União, Amit Shah, se reuniram com as eleições de Baijayant Panda e Sachdeva de Délhi para discutir o nome do ministro do Ministro do Ministro principal da capital. As fontes do partido acrescentaram que, como o primeiro -ministro Narendra Modi não está no país, o juramento que leva ao novo MLA acontecerá assim que voltar. O nome do Primeiro Ministro será anunciado de acordo.

Um líder do partido disse que a reunião no escritório do estado do BJP deveria garantir que todos os MLAs fossem apresentados um ao outro antes que seu mandato comece oficialmente.

Chame por transparência

Os sete parlamentares de Délhi também participaram das reuniões agendadas com seu MLA da área durante o dia. Os líderes superiores forneceram a orientação do MLA sobre como trabalhar nas estruturas organizacionais e administrativas apropriadas. Eles também enfatizaram que todos os MLAs deveriam manter uma transparência completa em seu estilo de trabalho, disse o BJP em comunicado.

Durante as reuniões, os líderes chamaram a atenção para a mensagem de Victoria de Modi e declararam que, sem perder tempo, os esforços devem começar a construir uma Delhi desenvolvida, de acordo com a visão do primeiro -ministro.

Entre as principais prioridades dos novos MLAs estão uma investigação da equipe de pesquisa especial (SIT) contra o AAM Aams, uma promessa que os líderes do BJP fizeram durante o período da campanha; A apresentação do controlador pendente e os relatórios do Auditor Geral (CAG) na primeira sessão de montagem, bem como para garantir que todas as promessas da pesquisa sejam mantidas rapidamente.

A corrupção do governo da AAP seria exposta quando os 14 relatórios da CAG sobre a administração da cidade fossem apresentados na Assembléia, disse ele no domingo (9 de fevereiro de 2025). Ele era o líder da oposição na Assembléia. Respondendo a isso, a AAP, em um comunicado, disse: “Esperamos que o BJP abandone sua política negativa e se concentre nos problemas reais das pessoas”.

“Até o momento, houve uma única acusação contra ele (Sr. Kejriwal). Essa é precisamente a razão pela qual, apesar de implementar vários esquemas de bem -estar, o ex -governo de Délhi liderado pela AAP manteve um superávit de receita ”, acrescentou os líderes da AAP.