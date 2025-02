O BJP MLC critica o governo do estado por propor as universidades fechar

O BJP MLC DS Arun criticou o Governo do Estado por propor fechar nove universidades estaduais, criado em 2023. A proposta do governo era contra o interesse dos estudantes nos distritos atrasados, disse ele em uma entrevista coletiva em Shivamogga na terça -feira.

As universidades foram estabelecidas para melhorar a admissão no ensino superior. O governo propôs fechá -los por não atribuir fundos suficientes para gerenciar universidades. “O orçamento do estado é de quase ₹ 4 lakh crore. Mesmo que 1% fossem atribuídos ao ensino superior, isso faria mudanças significativas. No entanto, o governo não está demonstrando interesse nesse sentido ”, afirmou.

Além disso, a MLC disse que o ministro do ensino superior não levou tempo para visitar as universidades do estado e revisar o progresso. “A alocação de orçamento para o ensino superior diminuiu drasticamente a cada ano. Não houve um debate sobre o estado das universidades ”, afirmou.