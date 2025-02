O BJP se formará para investigar casos de corrupção na primeira reunião do novo gabinete do governo em Delhi

O chefe do BJP de Délhi, Virendra Sachdeva, disse que o partido tem “tolerância zero” por corrupção e que os envolvidos em golpes serão responsáveis. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

Um dia depois de agredir o poder em Delhi após uma lacuna de mais de 26 anos, o Partido Bharatiya Janata (BJP) no sábado (8 de fevereiro de 2025) anunciou para formar uma equipe de pesquisa especial na primeira reunião do gabinete do gabinete novo governo para investigar casos de corrupção.

O chefe do BJP de Délhi, Virendra Sachdeva, disse que o partido tem “tolerância zero” por corrupção e que os envolvidos em golpes serão responsáveis.

“Como o primeiro -ministro Narendra Modi disse muitas vezes, e nós também, o relatório da CAG será apresentado durante a primeira reunião do gabinete. Também formaremos uma equipe de pesquisa especial (SIT) para investigar todos os casos de corrupção”, disse ele à SR Pti Vídeos.

Ao comentar sobre as pesquisas do BJP que Barre de Délhi com 48 assentos na Câmara dos 70 membros, o primeiro -ministro Sachdeva credenciou Modi e o presidente do BJP, JP Nadda, por orientar o partido para o sucesso.

Ele enfatizou que os eleitores de Delhi apoiaram o BJP para o desenvolvimento, expressando confiança na liderança de Modi.

Na derrota do Congresso, que permaneceu em branco pela terceira vez consecutiva, disse Sachdeva, apesar de ser um partido historicamente significativo, ele sofreu uma grande queda e deve “trabalhar mais”.

Em relação à principal face ministerial do BJP para Delhi, Sachdeva disse que o partido segue uma abordagem sistemática e deixa essas decisões para a liderança central, como visto em outros estados.