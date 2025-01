A CEDOWAS deu a Burkina Faso, Mali e Níger para reexaminar a mudança até julho, mas eles disseram que sua partida era irreversível

Burkina Faso, Mali e Níger se retiraram formalmente da comunidade econômica dos estados da África Ocidental (CEDEAs) após vários meses de relações tensas entre o governo regional e os governantes militares de Sahel.

A CEDEA confirmou sua partida de UA declaração na quarta -feira. O bloco se comprometeu a manter o seu “Porta aberta” E ele ordenou que os Estados -Membros continuassem a dar taxas por membros de três países a cidadãos, incluindo vistos sem visto na região.



“Todas as autoridades relevantes dentro e fora dos Estados -Membros da CEDEA são solicitados e exigidos que reconhecessem passaportes e cartões de identidade nacionais que carregam o logotip da ECEWAS que tem cidadãos de Burkina Faso, a República do Mali e a República do Níger”. Ele afirmou.

Pouco, Burkina Faso e Níger anunciaram em conjunto que estão deixando um grupo de 15 países em janeiro do ano passado. Eles acusaram as CEDEAs de serem ameaçadas de sua soberania servindo como uma ferramenta para a Força Estrangeira, especialmente a França. O quarteirão, que abriga mais de 400 milhões de pessoas, ameaçou enviar uma força militar que apoiou a França no Níger para devolver o comando democrata depois que o presidente do Nigerien, Mohamed Bazoum, foi derrubado em julho de 2023. Os estados demolidos no soldado interromperam os laços de defesa com Paris, citando a interferência e o fracasso de seus soldados em extinguir a violência jihadista em Sahela, apesar do compromisso por mais de uma década.

A CEDOWAS nega as alegações e tentou convencer Bamako, Niamey e Ouagadougou a reexaminar sua decisão, alertando que a interrupção deles poderia minar o livre comércio e o movimento na região.

Em dezembro, o grupo anunciou que foi dado aos Estados estaduais até julho de 2025, um período de seis meses de graça para reexaminar seu movimento de produção.













Em resposta, as três antigas colônias francesas, que fundaram sua própria aliança, o Estado Sahel (AES), afirmaram que sua decisão de deixar a África Ocidental era irreversível. O líder temporário do Mali, Assimia Goit, emitiu uma declaração prometeu que sua partida não impediria a entrada dos cidadãos da CEDEA de entrar e permanecer no AES.

Oumar Soumano, presidente da Associação Mali de Young Economics, Ria Novosti disse em uma entrevista publicada na quarta -feira que “A retirada do Mali, Burkina Faso e Níger da CEDEA é completamente justificada.”



“A organização impôs sanções ilegais a nossos países, o que é contrário ao espírito do contrato original de 1975, que, entre outras coisas, assinou esses três fundamentos do estado”, “” Ele afirmou.