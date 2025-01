O bonde, que se pensava estar morto, vai dominar este fim de semana em Calcutá

No sábado (11 de janeiro de 2025), quase 200 crianças da Sri Sri Academy, uma escola conhecida em Calcutá, pegarão um bonde para experimentar esse meio de transporte outrora popular. Foto de stock | Crédito da foto: DEBASISH BHADURI

O icônico bonde de Calcutá ainda está em uso e nas notícias (independentemente da intenção do governo de Bengala Ocidental de relegá-lo à história) e neste fim de semana haverá dois eventos na cidade relacionados a este meio de transporte amigável e ecologicamente correto.

No sábado (11 de janeiro de 2025), quase 200 crianças da Sri Sri Academy, uma escola conhecida, pegarão um bonde para experimentar esse meio de transporte outrora popular; enquanto no domingo, aniversário de Swami Vivekananda, os entusiastas do bonde farão um protesto de rua para exigir a restauração de uma das três rotas ainda vivas.

“É uma honra para nós organizar este passeio de eléctrico em miniatura para as crianças mais novas. As crianças são o futuro da cidade; Aspiramos criar um mundo encantador e sustentável para eles. Esta viagem tem como objetivo aumentar a consciência ambiental e proporcionar aos alunos uma experiência envolvente com a cidade enquanto desfrutam de um passeio divertido”, afirmou o cineasta Mahadeb Shi, cofundador da Tramjatra, iniciativa fundada em 1996 que organiza a viagem.

“Para esta viagem serão colocados em serviço quatro eléctricos. As crianças viajarão do depósito de Gariahat para o terminal de Shyam Bazar via Esplanade e vice-versa”, disse Shi.

Gargi Banerjee, diretor da Sri Sri Academy, disse O hindu que a ideia era apresentar às crianças esse meio de transporte de 151 anos enquanto ele ainda está vivo, para que pelo menos tenham lembranças dele quando forem mais velhos. “Escolhemos alunos do ensino primário porque a maioria deles não conhece o eléctrico. Restam muito poucas rotas de bonde agora e quando elas crescerem, pode não sobrar nada lá. Com esta viagem, pelo menos preservarão memórias que poderão transmitir à próxima geração”, afirmou.

E no domingo, Shi mudará sua posição de cofundador do Tramjatra para secretário da Associação de Usuários de Bonde de Calcutá (CTUA), que realizará uma reunião de protesto fora da estação Tollygunge para exigir a retomada do Tollygunge. -Rota Ballygunge, a única rota de bonde ao sul de Calcutá que ainda está oficialmente ativa, mas foi fechada há alguns meses para reparos nos trilhos e não foi retomada. Apenas duas rotas, Esplanade-Gariahat e Shyam Bazar-Esplanade, estão operacionais no momento.

“Este parece ser um plano de jogo entre duas agências governamentais estaduais, a West Bengal Transport Corporation e a Kolkata Municipal Corporation, que sempre tocam uma orquestra contra os bondes. Uma despesa de Rs. São necessários 7 a 8 lakh para o reparo final dos trilhos. Nenhuma das agências parece ter fundos suficientes, de acordo com declarações oficiais. Eu não ficaria surpreso se o CMK criasse deliberadamente esta falha, porque é sempre a favor do desmantelamento do eléctrico”, disse o presidente da CTUA, Debasish Bhattacharyya.

Shi acrescentou: “Esta rota (Tollygunge-Ballygunge) é extremamente popular. Uma passagem custa apenas sete rúpias, enquanto os viajantes agora pagam entre Rs. 25 a 45 para autoriquixás. “Não há razão para manter esta rota fechada porque ela possui uma faixa exclusiva para bondes que não interfere na circulação do tráfego.”