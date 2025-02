Taipei afirma que a demanda da África Austral é uma conseqüência do aumento da pressão da China

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que o governo sul -africano havia dado Taipei até o final de março para mover seu embaixador não oficial da capital do país, Pracoria.

Em um comunicado que anunciou a mudança no domingo, o ministério citou a pressão chinesa como o motivo da decisão da África do Sul.

A África do Sul interrompeu os laços políticos e diplomáticos com Taiwan em 1997 sobre as alegações de Pequim de que a ilha do auto -governo faz parte do território chinês. No entanto, Taiwan e África do Sul mantiveram o que dois governos chamam os escritórios para conexão na capital.

Atualmente, Taiwan possui 12 parceiros diplomáticos formais, e o vizinho da África Austral Eswatini é o único país africano a ser um aliado de Tapei.

A Precoria já havia solicitado o ano passado para mover o escritório de conexão de Taipei (solo) para Joanesburgo, o Centro Econômico da África do Sul e renomeado para o ‘Gabinete de Comércio’. Rebranding será “Um verdadeiro reflexo da natureza não política e não diplomática do relacionamento entre a África do Sul e Taiwan”, “” O estado africano explicou em outubro, dando à Islândia a província do final daquele mês.

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Lin Chia-Lung, anunciou que o país não tinha planos para a transferência da seleção, acusando a África do Sul de violar o acordo de quase três décadas entre tapedo e pracoria.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan anunciou outra carta da África do Sul no final de janeiro, buscando deixar o solo até o final de março.













De acordo com a declaração do ministério, como citou a agência de notícias central de Taiwan, aumentando a demanda “Isso mostra que a pressão chinesa sobre Taiwan na África do Sul se intensificou”.

Pequim e Pracoria são membros do grupo BRICS, juntamente com o Brasil, Rússia, Índia, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.

O governo chinês abriu sua embaixada na África do Sul em 1998, um ano depois que a pré -legend interrompeu seus laços diplomáticos formais com Taiwan. Em 2023, a China se tornou o maior parceiro comercial da África do Sul depois de ser ultrapassado pela UE.