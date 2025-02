O brigadeiro Nurul General pede Santriwan e Santriwati para ousar informar o ato criminoso de violência sexual

Cirebon, vivo – Diretoria de Proteção Criminal de Mulheres e Crianças (PPA Dittipid) e Erradicação de Assuntos Criminais (PPO) da Polícia de Investigação Criminal comemorou uma Socialização e Campanha de #RisEandspeak: Dare to Fale Save Bellow na Escola do Conselho Islâmico de Kempek, Cirebon, Cirebon, Cirebon, Cirebon, Cirebon. Regency, na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Essa atividade tem como objetivo fornecer entendimento a estudantes e estudantes sobre a prevenção e o gerenciamento de atos criminosos de violência sexual, especialmente no ambiente do pesantreno. O evento contou com a participação diretamente de PPA e PPO sutipid, o general da brigada Nurul Azizah, juntamente com as fileiras dos cuidadores da polícia de Cirebón e Pesantren.

Em seus comentários, Nurul enfatizou que os estudantes como jovens deveriam ousar falar e não ter medo de informar se sofrerem ou conhecerem a violência sexual.

“Santriwan e os alunos devem ser agentes de mudança na criação de um ambiente seguro e confortável. Se você experimentar ou conhecer a violência sexual, você não cala a boca! Drive para falar é o primeiro passo para salvar a si e aos outros”, disse Nurul.

Esta campanha recebeu uma resposta positiva dos alunos. Eles deram as boas -vindas ao convite para ousar falar e se proteger para garantir que o ambiente do pesanteno permaneça seguro. Nas discussões interativas, os alunos receberam educação sobre a categoria de violência sexual, física e não -física.

Alguns pontos importantes entregues nesta socialização incluem:

– A importância da coragem de falar se você tiver ou apresentar atos de violência sexual.

-A entender os direitos das crianças de acordo com a Lei de Proteção à Criança e a Lei Penal da Violência Sexual (TPKs).

– Formas de assédio sexual físico e não físico, incluindo o toque inadequado, assobios e observa partes sensíveis do corpo que podem ser classificadas como assédio sexual.

– A importância de desenvolver empatia e solidariedade entre Santri para criar um ambiente seguro.

– Os canais oficiais de reclamações, como Call Center 110, Sapa 129 Services e TEPSA 1500771, para vítimas ou testemunhas de violência.

O chefe da polícia de Cirebon, Kombes Sumni, também acrescentou que os esforços de prevenção devem envolver todos os elementos da sociedade, incluindo Pesantren.

“Pesantren é um local de educação moral que deve ser uma área segura para os estudantes. Esperamos que, com essa socialização, disse a consciência dos perigos do enxame de sexo.

Além de discutir a prevenção da violência sexual, essa socialização também incentiva os alunos a se tornarem uma geração de millennials Santri que são inteligentes, religiosos e ousam falar. Os palestrantes fornecem motivação aos alunos para se concentrarem na aprendizagem e na adoração, bem como na construção de uma forte mentalidade para enfrentar os desafios da época.

Essa atividade foi fechada com uma frase conjunta e o compromisso dos alunos de se tornar pioneiro em um ambiente seguro no pesantreno. Os alunos prometeram não ter medo de falar, informar se houvesse violência e se proteger.

“Esperamos que esses estudantes possam se tornar futuros líderes que tenham nobre, em uma mente ampla e trazem mudanças positivas na sociedade e ousem combater a injustiça e todas as formas de violência”, disse Nurul.