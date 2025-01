O cabo de um teleférico nos Pirenéus quebrou e os esquiadores caíram 15 metros. 10 gravemente feridos

Medo em Espanha. Várias pessoas ficaram feridas num acidente de teleférico numa estância de esqui nos Pirenéus espanhóis, em Astúnna província de Huesca, conforme relatado pelos serviços de emergência.

Dez pessoas envolvidas no acidente ocorrido esta manhã em Astún, Espanha, onde um teleférico ruiu devido a uma avaria, foram transportadas para o hospital, informaram os serviços de emergência aragoneses. Destes feridos, dois foram hospitalizados em estado grave, os outros dois “necessitaram de assistência urgente”. Outras 20 pessoas foram atendidas no local sem necessidade de transporte ao hospital, segundo boletim divulgado

Vídeo Em Espanha, um teleférico caiu nos Pirenéus: vários feridos graves

Vários veículos de emergência, incluindo helicópteros, estão ativos no local. No local estão a guarda civil, a polícia, a Cruz Vermelha, a proteção civil, os bombeiros e equipas de psicólogos.

“Todos os esquiadores envolvidos” no acidente “já foram evacuados”, assim como os feridos “receberam assistência”, o chefe da prefeitura de Aragão, Fernando Beltrán Blázquez, escreveu sobre X.

Ou Gerente Geral dos Serviços Regionais de Resgate de AragãoMiguel Ángel Clavero, explicou à RTVE que “aparentemente houve um problema numa das roldanas de retorno da telecadeira. Isto provocou uma perda de tensão na corda e alguns assentos caíram enquanto outros ficaram pendurados entre os pilares da telecadeira”.

“Estou chocado com a notícia do acidente na estação Astún”, escreveu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. “Falei com o presidente de Aragão, Jorge Azcón, para lhe oferecer todo o apoio possível do governo. Todo o nosso carinho pelos feridos e seus familiares”, acrescentou.

