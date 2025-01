O caminho a seguir para a Geórgia após uma derrota grave no Sugar Bowl: três soluções que não exigem uma transferência de QB de grande nome

Depois de um desmantelamento completo como o que Notre Dame infligiu à Geórgia na noite de quinta-feira, é fácil querer explodi-la.

E com a forma como a Geórgia foi derrotada e treinada na derrota por 23-10 no Sugar Bowl para o Fighting Irish, claramente algo precisa mudar.

Mas não precisa necessariamente estar na posição de zagueiro.

Muito será dito sobre a derrota da Geórgia sem o astro quarterback Carson Beck, que sofreu uma lesão no cotovelo no final da temporada no SEC Championship, mas os Bulldogs não perderam em Nova Orleans por causa do substituto de Beck, Gunner Stockton.

Stockton, que tinha experiência limitada antes de substituir Beck no segundo tempo contra o Texas, não foi perfeito contra o Notre Dame e um fumble no primeiro tempo custou caro, mas ele não parecia sobrecarregado pelo ímpeto em seu primeiro início de carreira. ele é um cara durão que mostrou que poderia receber uma rebatida, lançar um bom passe profundo como fez no passe de 67 jardas para Arian Smith e fez muito para dar à Geórgia a chance de avançar para o Orange Bowl contra o Penn State. Ele terminou um respeitável 20 de 32 para 234 jardas e um touchdown.

A Geórgia está farejando a adição de um quarterback transferido neste ciclo do portal de transferências, depois de adicionar o quarterback transferido do Arizona State, Jaden Rashada, na primavera passada. Stockton parecia uma reflexão tardia em Atenas, especialmente quando o quarterback cinco estrelas Dylan Raiola foi contratado pelos Bulldogs há mais de um ano e parecia a futura resposta no QB antes de se mudar para Nebraska.

Se houvesse uma melhoria óbvia na posição aberta, a Geórgia deveria persegui-la agressivamente. Porém, Stockton mostrou no Sugar Bowl e na segunda metade do campeonato SEC que pode ser bom o suficiente para a vitória dos Bulldogs.

Em vez de gastar milhões num novo quarterback… com o preço pedido dos QBs veteranos disparando atualmente — Será melhor para a Geórgia investir em outro lugar.

Aqui estão três coisas que a Geórgia deve considerar que não incluem a mudança de zagueiro:

Mover Mike Bobo para uma função fora do campo

Bobo, coordenador ofensivo da Geórgia, é um dos amigos mais próximos do técnico da Geórgia, Kirby Smart, e há muito tempo é fonte de críticas dos torcedores. O ex-quarterback da Geórgia, que atuou como OC de Mark Richt de 2007 a 2014, retornou a Atenas como analista ofensivo na equipe de Smart em 2022 antes de ser promovido a OC quando Todd Monken saiu para comandar o Baltimore Ravens.

Bobo não é tão ruim quanto os fãs mais mordazes sugerem, mas ele não possui nem perto da criatividade ou habilidade de jogo de seu antecessor. Com as recentes mudanças nas regras permitindo que os treinadores fora de campo continuem treinando, Smart se beneficiaria se transferisse Bobo para uma função menos proeminente e trouxesse um jogador mais inventivo para o cargo de coordenador ofensivo.

Com a diminuição da vantagem de talentos da Geórgia, como ficou muito evidente contra o Notre Dame, o treinador será ainda mais importante e Bobo parece incapaz de evoluir de uma função interina para a mudança de jogo que o programa agora precisa. Bobo também merece críticas pelas dificuldades da linha ofensiva na quinta-feira, que pareciam questões de treinamento e desenvolvimento.

2. Saia e pegue algumas armas ofensivas.

Assistir ao ataque da Geórgia contra uma defesa danificada do Notre Dame expôs problemas que estiveram escondidos durante toda a temporada com este time. Os Bulldogs, simplesmente, não têm criadores de jogo suficientes no ataque.

Trevor Etienne, o running back que Georgia trouxe da Flórida, lutou contra lesões e nunca correspondeu às expectativas nesta temporada. O jogo corrido de Georgia foi patético contra o Fighting Irish, terminando com apenas 63 jardas, fazendo pouco para ajudar Stockton a manter o ataque em movimento.

Os receptores tiveram problemas com quedas durante toda a temporada e esse problema surgiu novamente em Nova Orleans. A Geórgia está na luta pelo receptor de transferência da USC, Zachariah Branch, e embora tenha todos os ingredientes para uma guerra de licitações com Miami, Tennessee e Texas também envolvidos, os Bulldogs precisam quebrar o banco para Obtenha produtos que fazem a diferença quando disponíveis no portal. O receptor do Tennessee e ex-cinco estrelas Mike Matthews, que por acaso é natural da Geórgia, também seria uma boa adição depois de entrar no portal na semana passada.

Os Bulldogs estavam entusiasmados com a chegada de seus wide receivers de 2023 e 2024 ao portal de transferências (Dom Lovett, RaRa Thomas, Colbie Young e London Humphreys), mas Thomas e Young foram marginalizados por questões legais, enquanto Lovett nunca recuperou a forma que o fez. uma estrela no Missouri. Humphreys será júnior em 2025 e terá bastante capacidade atlética, mas não se apresenta como wide receiver nº 1 ou nº 2 (e, francamente, Branch também é um cara de caça-níqueis).

E aqui está a estatística, cortesia de Chris Hummer da 247Sports: Isso sublinha tudo isso: houve 78 recebedores classificados entre os 100 primeiros em suas respectivas classes desde 2021. A Geórgia, que ficou entre as cinco melhores turmas em todos os cinco ciclos, assinou UMA delas! Esse jogador é uma contratação recente. Talyn Taylor. Ele pode contribuir como um verdadeiro calouro?

3. Fortaleça uma defesa decepcionante

O calouro cinco estrelas KJ Bolden é o próximo como o rosto da defesa, mas a Geórgia precisará da entrada de novos defensores. Não há razão para pensar que isso não possa acontecer devido à forma como os Bulldogs recrutam e se desenvolvem, mas geralmente a próxima onda está mais adiantada do que eles (considere quando conhecemos Malaki Starks e Mykel Williams como nomes quase conhecidos no campeonato nacional de 2022) . equipamento). Um 11 titular com muitos veteranos na defesa, além da perda de profundidade no portal de transferências, tornou mais difícil do que o normal encontrar titulares defensivos quando se olha para a próxima temporada.

Considere esta estatística: antes do Sugar Bowl, a defesa da Geórgia ocupava o 36º lugar nacionalmente em jardas por jogada, empatada com a pior defesa da gestão de Smart, que ocorreu durante seu primeiro ano em 2016. Para piorar a situação, ESSA defesa vai perder Starks. Williams, Jalón Walker e Smael Mondón.

Com Smart no comando, você nunca se preocupará com a defesa da Geórgia, mas ele viveu mais pela reputação do que pela realidade em 2024 e parece pior no papel na próxima temporada. A paridade que se espalha futebol universitário atacou a profundidade defensiva da Geórgia, assim como fez com o Alabama e outros programas que ganhavam a vida acumulando talentos. Assim como no ataque, a Geórgia precisa de um ou dois contribuidores do portal de transferência instantânea na defesa.