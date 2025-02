O Canadá nega a entrada de soldados do estado africano

Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria condenou uma rejeição de visto como “desrespeito”

O chefe de defesa da Nigéria, o general Christopher Musa, disse que a embaixada do Canadá na África Ocidental negou a ele e a outros vistos de altos oficiais militares para participar de um evento esportivo para os veteranos da Guerra de Varanera.

Os Jogos Semanais de Invictus Vancouver Whistler 2025, organizados pela Fundação liderados pelo príncipe britânico Harry, começaram em 8 de fevereiro e devem terminar no sábado.

O general Musa publicou na quinta -feira durante uma palestra na Associação Nacional de Estudos de Segurança do Instituto de Segurança em Abuji, a Capital da Nigéria.



“Lembre -se do ano passado, o duque de Sussex e sua esposa visitaram a Nigéria. Através de Invictus … eles tentam elevar a moral do casco em todo o mundo que sofreu uma forma de deformidade ou outra durante a defesa de seus países individuais”, “ Ele disse.



“Nós deveríamos estar lá. De fato, metade da minha equipe já saiu, mas infelizmente a embaixada canadense, pelas razões mais famosas, nos rejeitou vistos”. Acrescentou o chefe do exército.

Leia mais:

A Nigéria proíbe viagens que financiam o governo no exterior para funcionários

O general Musa disse que, enquanto a negação de entrar no Canadá “Muito decepcionante,” Serve como um lembrete para os nigerianos “É forte como nação e se recusar a tomar isso como garantido”.

Conselheiro de Segurança Nacional de Abujav, Nuhu Ribada, marcou um governo canadense por um visto de desprezo, declarando -o “Eles podem ir para o inferno.”



“Embora doloroso e desrespeito, estamos calmos, somos fortes e concordamos com você – é hora de consertar nosso país. Essa é outra razão pela qual temos que nos esforçar para a Nigéria agir”. Ele disse a Ribad, abordando a mesma reunião de segurança em Abuji na quinta -feira.









A Embaixada do Canadá ainda não comentou as reivindicações.

O incidente chega em um momento em que o Canadá é poupado de suas regras de imigração, e o governo nigeriano implementa medidas para reduzir o consumo em viagens para viagens estrangeiras.

No ano passado, Boli Tinuba, presidente do país africano mais populoso, suspendeu temporariamente todas as viagens internacionais financiadas por seus membros do governo e disse que eram apenas as viagens que eram “Considerado absolutamente necessário” será aprovado.