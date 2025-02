O candidato do primeiro -ministro canadense chama as tarifas de Trump de traição ao amigo mais próximo dos Estados Unidos ‘

O candidato do primeiro -ministro canadense chama as tarifas de Trump de...

Chrystia Freeland, ex -vice -vice -ministra canadense, disse no domingo que a decisão do presidente Trump de impor 25 % de tarifas aos bens canadenses é uma “traição” e um “ato de guerra econômica”.

Trump, no sábado, assinou tarifas no México, Canadá e China, que entrarão em vigor na terça -feira. As importações de energia canadense serão tarifas apenas para 10 %. Trump, ao assinar tarifas, citou preocupações sobre imigração ilegal e contrabando de fentanil.

Em uma entrevista com o GPS “Fareed Zakaria GPS”, Freeland apoiou essas preocupações, dizendo que os “pretextos de Trump são completamente ridículos” e observaram a taxa de incidência relativamente baixa para o fentanil na fronteira norte.

“Esta ação é uma loucura total”, continuou ele. “É uma traição ao amigo mais próximo dos Estados Unidos, seu aliado, seu vizinho, seu melhor parceiro em todo o mundo. É um ato de guerra econômica, e o presidente ficou claro esta manhã, é um ataque direto à nossa soberania.

“Os americanos ficarão surpresos com a resposta canadense”, acrescentou. “Estamos feridos, com certeza, porque somos seus amigos e vizinhos, mas acima de tudo, estamos com raiva, e estamos unidos e resolvidos, e o Canadá é o verdadeiro norte, forte e livre. Nós amamos nosso país e estamos unidos. Somos fortes, somos inteligentes. Vamos lutar pelo nosso país. Vamos lutar pelo Canadá e teremos sucesso.

Freeland está a caminho de acontecer com o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau como líder do Partido Liberal, desde que Trudeau anunciou sua demissão no mês passado. Freeland atuou anteriormente como vice -primeiro -ministro e ministro das Finanças Bajo Trudeau, mas renunciou em dezembro.

Freeland promoveu o Canadá como o “maior mercado nos Estados Unidos para os Estados Unidos” e questionou a lógica por trás das taxas, que ele descreveu como semelhante a “nos atingir na cara”.

“Conhecemos americanos. Sabemos que, para você, o cliente está sempre certo. Nós somos seu maior cliente. Não faz muito sentido bater no rosto ”, disse Freeland.

Ele também disse que as tarifas eram ilógicas porque são “auto -coloridas” para os americanos.

“Ao colocar tarifas nas coisas que o Canadá vende, você machucará os americanos. Você colocou uma taxa. Você está colocando uma tarifa sobre o petróleo e o gás que vendemos que ganhará preços na bomba, preços em mantimentos muito mais altos ”, disse ele.

Freeland disse que os canadenses estão unidos nesta questão, que o ex -ministro do Vice -Primeiro disse que os canadenses são muito mais importantes que os americanos.

“Isso importa muito mais do que se importa. Nossa mesma soberania está em jogo. Você está vendo uma resposta fenomenal, unida e resolvida em todo o Canadá ”, afirmou.

“E para os americanos, você realmente se importa? Quero dizer, os americanos acordam de manhã e dizem: ‘Uau, temos que atingir esses canadenses?’ Eu não acredito nisso ”, ele disse. “Acho que os americanos realmente reconhecem que somos um ótimo parceiro, um ótimo vizinho, um grande amigo. Que isso é ridículo. Não vale a pena os americanos que sofrem com isso. Como o primeiro -ministro disse, não queremos esse conflito, mas não vamos ceder “.

