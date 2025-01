O cantor country Sam Hunt preso por excesso de velocidade – Relatório

Sam HuntO cantor country conhecido por músicas de sucesso como “Body Like a Back Road” e “Take Your Time”, recentemente teve um pincel com a lei depois de ser preso por excesso de velocidade. Esse incidente chocou muitos de seus fãs que agora estão ansiosos para aprender os detalhes e circunstâncias em torno de sua prisão.

Então, por que Sam Hunt foi preso? O que aconteceu com ele e o que ele fez? Esses são todos os detalhes que os fãs precisam saber sobre sua recente prisão.

Por que Sam Hunt foi preso?

Sam Hunt foi preso na segunda -feira, 20 de janeiro de 2025, por posições em excesso e por violar um dispositivo interligado, um dispositivo usado para evitar dirigir também conhecido como bafômetro. Ele foi preso no Condado de Henderson, Tennessee.

Tmz Primeiro, ele informou sobre as notícias e a Hunt foi lançada no mesmo dia depois que um bônus de US $ 1500 foi publicado. Hunt emitiu um bilhete de velocidade e a Hunt deve pagar.

Esta não foi a primeira prisão de Hunt. O músico de 40 anos foi preso há seis anos em 2019 por um DUI. Ele estava dirigindo do lado errado da estrada, segundo os relatórios, virando para dentro e fora das pistas até que as autoridades o prendem. Segundo os relatos, Hunt encontrou o cheiro de álcool e os olhos do sangue. As autoridades também encontraram duas latas de cerveja aberta e vazia. Depois de fazer um teste de bafômetro, descobriu -se que o álcool no sangue de Hunt era de 0,173, o que é mais do que o limite legal.

Hunt então apareceu no tribunal através de uma chamada de zoom em 2021, onde se declarou culpado. Foi condenado a 11 meses e 29 dias de prisão, mas reduziu um acordo de culpa, o que resultou em uma redução da sentença para participar de 48 horas em um curso de educação de DUI. Posteriormente se desculpou pelo incidente em Redes sociais.