O cantor e compositor Bengalí Pratul Mukhopadhyay passa para 83

O cantor veterano e compositor Bengalí Pratul Mukhopadhyay morreu em um hospital de Calcutá depois de sofrer doenças relacionadas à idade aos 83 anos. Ele respirou no último sábado (15 de fevereiro). Sua esposa deixa o cantor.

O Sr. Mukhopadhyay era conhecido por suas músicas sobre questões sociais e protestos, que cantaram principalmente sem nenhum acompanhamento instrumental. Seus colegas de classe, que o conheceram durante sua longa viagem na música bengali moderna, lembraram -se dele como um “artista com uma causa”.

O cantor sofria de doenças pancreáticas e estava sendo tratado no SSKM Medical College e no Hospital Kolkata, onde o primeiro -ministro Mamata Banerjea o conhecia recentemente. Ele vídeos cantando uma de suas famosas composições Ami Banglay Gaan Gai (Song em Bengalí) para a Sra. Banerjee dentro do hospital circulou amplamente nas redes sociais. Um conselho médico dedicado foi formado para supervisionar seu tratamento. Após sua condição se deteriorou, ele foi colocado em cuidado intensivo, mas não se recuperou.

O Sr. Mukhopadhyay se despediu das honras estaduais e saudações de armas; Centenas apareceram, incluindo o ministro principal.

O ministro de Esportes e Assuntos da Juventude do Ocidental Bengala, Aroop Biswas, disse: “O primeiro -ministro estava recebendo atualizações constantes de sua saúde”.

A governadora Ananda Bose lembrou o falecido cantor com amor e disse: “Estamos tristes por seu desaparecimento. Suas profundas contribuições para a música bengali ressoam para sempre em nossos corações.

Vida e trabalho

O Sr. Mukhopadhyay nasceu em 1942 em Barisal, agora em Bangladesh. A família então se mudou para Bengala Ocidental.

Manashi Bhattacharya, professora aposentada, que compartilhou o palco com Mukhopadhyay em seus dias de universidade, lembrou -se dele com amor e disse que era um “pensador livre e muito diferente da multidão”. Ela disse a ele O hindu“Eu o conheci durante os anos 80, quando éramos estudantes universitários. Ele também costumava se juntar a nossas reuniões e protestos e cantar suas músicas em questões sociais.

Satyaki Majumdar, um cantor de 31 anos e pesquisador da Universidade de Jadavpur que se associou a muitos protestos, lembrou -se de ter sido inspirado pelas músicas de Mukhopadhyay. “Ele era o usuário da tocha de uma tradição contínua de música de poesia e anti-establishment que era famosa pela Associação de Teatro de Pessoas Indianas. Ele cantou seu próprio medidor. Seus gestos únicos foram ridicularizados em grandes faixas da sociedade masculina. Para nós, ele deixou um tesouro de canções profundamente políticas “, disse ele.

Algumas de suas músicas famosas eram Ami Banglay Gaan GaiAssim, Dinga Bhasao Sagoree Amra Dhan Katar Gaan Gai. Ami Banglay Gaan GAEu, com suas falas “Eu canto minhas músicas em Bengalí. Canções de Bengala, ressoei com as emoções do povo bengali.

Os restos mortais de Mukhopadhyay foram levados para Rabindra Sadan, o Centro Cultural do Estado, onde as pessoas comuns para apresentarem seus respeitos ao falecido cantor. Seu corpo será levado de volta ao Hospital SSKM e será doado.

Embora famoso como artista anti-establishment, ele foi visto compartilhando o palco nos eventos do Congresso Trinamool no estágio posterior de sua vida, algo que seus velhos companheiros criticaram.