O capitão Chowta procura a abertura do escritório de satélite do conselho do café em Mangaluru

O Ministro do Comércio e a Indústria da União, Piyush Goel, faz questão de membro do Capitão do Parlamento Brijesh Chowta durante sua reunião em Nova Délhi em 6 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Mecada especial

O capitão do Parlamento de Dakshina Kannada, o capitão Brijesh Chowta, pediu ao Ministro do Comércio e Indústria que estabeleça um escritório de satélite do Conselho de Café em Mangaluru para fortalecer o cultivo do café no distrito de Kannada de Kannada de Kannada.

Ao se encontrar com o Sr. Goyal em Nova Délhi em 6 de fevereiro, o capitão Chowta destacou a necessidade de promover o cultivo de café em Dakshina Kannada, após sua recente Questão Nº 352 no Lok Sabha. Ele solicitou uma atualização da pesquisa do Conselho de Coffee que avaliou a viabilidade do cultivo de café no distrito e instou o ministério a descrever as próximas etapas para apoiar a iniciativa.

O escritório de satélite, disse que o capitão Chowta, forneceria suporte técnico, realizaria a conscientização e equiparia os agricultores com agricultores com conhecimentos e habilidades essenciais para melhorar o cultivo de café e melhorar sua renda.

Proteger os produtores de arecanut

O vice chamou a atenção do Sr. Goyal a outro problema crítico, a concorrência desleal enfrentada pelos produtores de Arecanut na região. Ele disse ao ministro sobre a angústia enfrentada pelos produtores de Arecanut devido ao influxo de arecanut importado, o que levou a quedas de preços imprevisíveis e instabilidade financeira para milhares de produtores.

O capitão Chowta instou o ministro a estabelecer um grupo de trabalho especial para estudar os fatores por trás das flutuações de preços e diferenças de qualidade, ao mesmo tempo em que explorava medidas para proteger os agricultores nacionais do impacto adverso do arecanut importado.

O vice disse: “Os agricultores Dakshina Kannada formam a espinha dorsal de nossa economia local. É imperativo que tomemos medidas fortes para salvaguardar seu sustento. Estou certo de que o honorável ministro levará essas preocupações a sério e trabalhará em direção a soluções viáveis ​​para apoiar nossos agricultores.

O Sr. Goyal garantiu ao capitão Chowta que o ministério examinaria essas preocupações e exploraria as intervenções apropriadas para enfrentar os desafios enfrentados por Arecanut e cafeteiras em Dakshina Kannada.