O carrinho de bebê de Syahrini está em destaque, acontece que o preço pode compensar a entrada de um carro

Jacarta – A vida de Syahrini após se casar com Reino Barack muitas vezes atraiu a atenção do público. Embora ela não atue mais no mundo do entretenimento porque mora frequentemente no exterior com o marido, o nome de Syahrini ainda chama a atenção por suas postagens nas redes sociais.

Não muito tempo atrás, Syahrini compartilhou momentos durante as férias com sua família no Japão. Ela trouxe seu bebê cujo rosto e nome ainda são mantidos em segredo até agora. Syahrini mostrou o quão feliz ele e sua pequena família estavam enquanto viajavam por Tóquio.

“Finalmente o senhor ‘RB’ foi para casa, em janeiro do ano passado a mãe Incesss estava grávida do bebê ‘R’, em janeiro deste ano Graças a Deus nosso bebê veio a este mundo, EU TE AMO DEUS SWT”, escreveu Syahrini no Instagram, citado em Quinta-feira, 9 de janeiro. 2025.

Na foto compartilhada, o visual de Syahrini ainda parece brilhante como sempre. Ela estava vestindo um suéter todo branco com um casaco de pele marrom. Syahrini está sempre acompanhada do marido enquanto carrega um carrinho com o bebê.

Não só a aparência de Syahrini chama a atenção, mas também seu carrinho de bebê, que parece muito caro. O carrinho preto tem quatro rodinhas e uma capa na parte superior que protege o bebê da luz solar e do ar ruim.

Olhando o upload do Instagram de @fashionsyahrini, o carrinho é de uma marca de luxo chamada Orbit Baby, que vende equipamentos para bebês, como carrinhos e cadeirinhas de carro. Um carrinho de bebê custa IDR 34 milhões, o que equivale a uma motocicleta de luxo. O preço fantástico deste carrinho de bebê ilustra o quão glamorosa e luxuosa é a vida de Syahrini e Reino Barack. Eles ainda fornecem aos seus pequenos os melhores itens para seu conforto.

“princessyahrini usando orbitbaby “ Stroll, Sleep, & Ride Travel System “ 34.000.000 IDR de orbitbaby.com”, tulis @fashionsyahrini.

O carrinho foi concebido para ser utilizado de forma flexível, tanto para passear como para convertê-lo em cadeira de automóvel. O carrinho é equipado com colchão Aero-Mash que proporciona conforto ao bebê. Portanto, um único carrinho de bebê pode ser usado para diversas finalidades, incluindo cadeirinha de carro e berço confortável.