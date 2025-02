O carro da Toyota supra bateu no posto da lâmpada para substituir a motocicleta perto da rotatória, esta é a condição

Yakarta, vivo – Uma unidade do carro de luxo da Toyota supra foi destruída pela cauda que colidiu com um poste de lâmpada perto de La Rotonda, Jalan Thamrin, Central Yakarta. Além disso, o poste da lâmpada que foi atingido também desabou o motociclista.

O chefe da sub -diretoria de aplicação da lei, a Diretoria de Tráfego da Polícia Regional do Metro Jaya, comissário sênior da Polícia Adjunta Ojo Ruslani, explicou que o incidente foi na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, por volta das 02,00 WIB. O carro da Toyota supra foi conduzido por um homem com as iniciais uny (22). Naquela época, ele liderou de norte a sul sobre Jalan Mh Thamrin.

“Ao chegar ao Rotonda de Hi, o veículo de sedan Toyota voltou e alcançou a cena do crime (cena do crime) precisamente em frente à embaixada alemã, supostamente não cuidadosa e a concentração de Swerry colidiu com a iluminação da rua do pólo e caiu e caiu e caiu na barreira do parque “, disse ele, na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

 Acidente com TKP. (Ilustração fotográfica).

O motociclista Honda Vario, que foi espancado por um posto de lâmpada, um homem com as iniciais (31). Os motoristas de carros supra também são feridos devido a este acidente. Enquanto isso, o carro de luxo foi severamente destruído. O pneu dianteiro direito estava quase solto.

“Como resultado do incidente, o posto de iluminação da rua desabou e atingiu o veículo Honda Vario Motorcycle ao redor da cena. Ambos os veículos sofreram danos. Para os motoristas de veículos de sedan sofreram ferimentos leves levados para o hospital de Tebet e os veículos de motocicleta Honda sofreram menores feridas que feridas menores.

