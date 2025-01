O carro de Laxmi Hebbalkar sofre um acidente; Ministra e seu irmão escapam com ferimentos leves

O carro em que o Ministro Laxmi Hebbalkar viajava sofreu um acidente em Ambadagatti, perto de Kittur, no distrito de Belagavi, em 14 de janeiro de 2025. Foto: Arranjo especial

Um carro que transportava o ministro Laxmi Hebbalkar sofreu um acidente perto de Kittur, na rodovia nacional Pune-Bengaluru, na manhã de terça-feira (14 de janeiro de 2025). A ministra e seu irmão, MLC Channaraj Hattiholi, escaparam com ferimentos leves.

A Sra. Hebbalkar foi internada em um hospital privado para um check-up, disse a polícia.

O carro bateu em uma árvore à beira da estrada depois que o motorista tentou evitar atropelar um cachorro de rua, disse a polícia. Um caso está sendo registrado.

O capô dianteiro do veículo foi esmagado e a Sra. Hebbalkar e outros passageiros do veículo sofreram ferimentos leves. A Sra. Hebbalkar sofreu ferimentos leves no rosto e nas costas, enquanto o Sr. Hattiholi sofreu alguns ferimentos na cabeça.

“A Sra. Hebbalkar e o Sr. Hattiholi deixaram Bengaluru e foram para Belagavi na noite de segunda-feira, após uma reunião do partido legislativo do Congresso. “Ela optou por dirigir e não voar porque não havia aviões à noite”, disseram fontes familiares.

O Superintendente da Polícia Bheemashankar S. Guled inspecionou o local e visitou o hospital onde o Ministro está sendo tratado. A mãe da Ministra e outros familiares visitaram-na e perguntaram-lhe sobre o seu tempo.

A polícia disse que o ministro do Interior, G Parameshwar, fez uma ligação para o filho da Sra. Hebbalkar, Mrinal Hebbalkar, e perguntou-lhe sobre sua saúde. O Dr. Parameshwar orientou os policiais a tomarem o máximo cuidado com o ministro, disse um policial.