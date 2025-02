O carro leva à multidão em Munique Alemão, pelo menos 20 feridos: a polícia alemã

A polícia e os serviços de emergência perto de um carro danificado que, segundo relatos, lideraram manifestantes que marchavam no centro da cidade em 13 de fevereiro de 2025 em Munique, Alemanha. | Crédito da foto: Getty Images

Um motorista liderou um veículo a um grupo de pessoas em Munique na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025), ferindo pelo menos 20 pessoas, disseram as autoridades.

As autoridades não forneceram detalhes sobre o incidente perto do centro de Munique, que ocorreu por volta das 10h30, incluindo se as pessoas fossem deliberadamente espancadas.

A polícia disse na plataforma social X que o motorista estava “segurado” em cena e não levanta mais nenhum perigo. Você podia ver um mini danificado em cena.

O serviço de bombeiros disse que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, algumas delas seriamente, agência de notícias alemãs DPA relatado.

O prefeito Dieter Reiter disse que ficou “profundamente surpreso” com o incidente. Ele disse que as crianças estavam entre as feridas.

Uma demonstração da união de serviço ver.di foi realizada no momento do incidente. Não ficou claro imediatamente se os manifestantes estivessem entre os feridos.

A capital de Bavara terá grande segurança nos próximos dias porque a Conferência de Segurança de Três Dia de Munique, uma reunião anual de funcionários internacionais de política estrangeira e de segurança, abre na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025).