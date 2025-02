O caso da Almasri CPI está investigando o trabalho do governo. Nordio: “Reclamações? Todo mundo está investigando um pouco sobre tudo

Tribunal Penal Internacional em Haia Iniciou um conjunto de investigação sobre o trabalho do governo italiano por “uma década à administração da justiça, de acordo com o artigo 70 do Estatuto Romano” em relação a O caso do general Almasri. Isso é o que ele escreve Jornal de Avvenire Em uma página online.

As queixas do Ministério Público, que foram enviadas pelos chanceleres e pelo presidente do Tribunal Internacional, mostram os nomes de Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo. O ato terminou com juízes que foram transmitidos por advogados do refugiado sudaneso, que já haviam dito aos investigadores internacionais em 2019 que a tortura que ele e sua esposa sofreram um general geral quando ambos foram presos na Líbia.

Em uma queixa de 23 -Stránky, um requerente de asilo, um cidadão sudanese de Darfur com um refugiado na França, ele afirma que sua esposa, ele próprio e inúmeros membros do grupo em que pertencem a muitos e contínuos crimes. “2019 Man – lê um artigo de Avvenire – para introduzir a comunicação ao escritório do promotor e forneceu uma” ampla gama de evidências “, que ele acredita que assumiu a responsabilidade por funcionários com alta UE e Itália, incluindo ex -primeiro ministros e ministros italianos que haviam favorecido Crimes contra os direitos humanos na Líbia. O serviço. Os advogados de refugiados preparam emendas à primeira queixa após receber a confirmação do promotor público.

“De acordo com a acusação – é declarado no artigo – no qual Meloni, Nordio e Set como” suspeitos “são, representantes do governo italiano não aceitaram o Tribunal Internacional do general Almasri:” abusou deles para abusá -los de não ouvir seus deveres internacionais e nacionais “. Em particular, o artigo 70 da Lei de Roma, que regula medidas contra aqueles que impedem a justiça internacional. Segundo o tribunal, ele realizará sua jurisdição “por uma ampla gama de crimes, incluindo” impedir ou defender uma presença ou testemunha livre “.

“Acredito que todos neste mundo estão investigando um pouco para tudo. Temos confiança na justiça humana. Postular a justiça divina precisamente porque a justiça humana é frequentemente enganada, mas fique satisfeito com o que temos e veja como vai ”, disse o ministro da Justiça, Carlo Nordioem um “dia de ovelha”. “Gostaria de quem cometeu um crime e, se fosse considerado culpado, condenado e punido de acordo com regras e procedimentos. Ontem se diz que Almasri foi uma tortura, independentemente do mandato de CPI errado. No entanto, se esse critério foi seguido por um tribunal em Nuremberg: existem tribunais porque eles devem respeitar as regras de conformidade.

L ‘Eurocamera Enquanto isso Programado para terça -feira 11 de fevereiro em Estrasburgo O debate sobre “a proteção do judiciário internacional e suas instituições, em particular o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional do Tribunal”. A oposição italiana, representada pelo movimento 5 -Star e pela esquerda italiana, promete usá -la para levar o caso a Almasri para a Europa.

O movimento de 5 estrelas e a esquerda italiana originalmente pediram um debate, acompanhado por uma declaração da Comissão da UE, por “não conformidade com o mandato de apresentação do Tribunal Internacional: a libertação e o acompanhamento da Líbia Usama Elmasra Njeem”. No entanto, durante as negociações entre os grupos políticos do Parlamento Europeu, a versão mais “mais leve” foi armazenada sem referência ao general da Líbia no título. Um detalhe que não desencoraja a oposição italiana. “O caso Almasri também chegará ao Parlamento Europeu. Embora nosso pedido tenha sido aprovado do grupo de esquerda, o debate sobre a proteção do direito internacional e os privilégios do Tribunal Penal Internacional ”, explica a nota comum dos membros do M5S, Danil Della Valle e Gaetano Pedullà. “O governo de Meloni está tentando retirar todos os erros da liberação da execução da CPI da Líbia quando eles deliberadamente ignoraram o pedido. Deve ser realizado sem os estados de hesitação assinados pela Lei de Roma e, portanto, obrigados a tomar suas decisões ”, concluem.

O Ministro Antonio Tajani: “Sem comentários sobre o CPI, tenho muitas reservas para o comportamento do Tribunal neste assunto. Talvez a investigação deva estar aberta ao tribunal criminal, você deva esclarecer como ela se comportou. A Itália era nula, compartilho 100%o que o ministro Nordio disse. ”

Fontes do governo italiano, sem investigação da CPI



Até o momento, o Tribunal Penal Internacional não tem procedimento contra a Itália. As fontes do governo italiano entraram em contato com a ANSA no relatório de caso Almasri. O promotor da CPI explica as mesmas fontes, oficialmente não enviou a queixa de um cidadão do Sudão aos registrados ou juízes. O refugiado sudaneso é novamente explicado, enviado por etail a um endereço de etail reservado do escritório do promotor.

Existem muitas comunicações, cada uma é examinada e somente se for considerada fundada, pode surgir um procedimento que exija meses. Tudo geralmente é confidencial, a menos que não revele o próprio público ao público, o que parece ter acontecido neste caso.

