O caso de Almasri, Meloni, mostra uma pesquisa que recompensa o IDE. UE chama o julgamento haagu

É um relatório para todos: oposição, aliados, eleitores e também para uma “peça” do judiciário que ela, segundo ela, “quer governar”.

“Apesar dos ataques diários gratuitos e tentativas de desestabilizar o governo, o apoio dos italianos permanece sólido”, diz Giorgia Meloni nas mídias sociais, lançando uma pesquisa do Youtrend Supermedia, com IDE 30,1%, +0,5 em comparação com 16 de janeiro.

No meio, havia uma viagem a Washington ao Acordo de Donald Trump, que na Arábia Saudita com acordos cerca de 10 bilhões de euros, mas acima de tudo de Almari. Que fez um confronto com o nível de voo de Togas.

Paralelamente e são os dados nos quais o primeiro -ministro se concentra agora, o consenso está crescendo, nos níveis do início de 2023, o fortalecimento de nossa nação é o certo ”. Então, “à frente, como sempre, com a cabeça erguida”.

Alguns têm vínculos para consentir com as explosões dos últimos dias, quando em uma onda de raiva para mover o promotor Francesco Lo Voi de que a hipótese de retornar ao voto pode se tornar a possibilidade de fatores externos do deck. Entre os melônios, a intenção de usar, após este relatório, com os tons excluídos, mas mais suave que o vídeo anunciou na terça -feira que era objeto de investigação depois de ir para a faculdade, sofre mais do que qualquer outra coisa. A revelação do Mensageiro foi confirmada pela fonte de Quirinale, segundo a qual o primeiro -ministro disse a Sergio Mattarelu nesta ocasião que havia recebido um aviso de registro no Suspeito Register, com o deputado Alfred Mantovan, ministros Carlo Nordio e Matteo.

Nenhuma confirmação da possibilidade de o primeiro -ministro também esperar sua intenção de atingir tanto as mídias sociais. Este não é o primeiro rosto entre esses dois em momentos significativos do coral legislativo, mas certamente um dos melhores. O silêncio atento do Presidente da República continua com muitos problemas críticos. Também no dia em que ele recebe saudações após dez anos de mandato para a grande parte do mundo político, mas (até a noite) não de Meloni ou mesmo de outro IDE, com exceção do presidente do Senado Ignazio La Russa e do ministro Guido Crosetto.

Por outro lado, as baterias das notas contra você, que “levaram três dias para que o governo se registrasse no registro de suspeita” e “e” um pouco menos rápido “contra a Comissão de Investigação Covid, começam do partido de estréia. E o líder do grupo ao Senado Lucio Malan renomela a idéia de eliminar a ofensa obrigatória, exceto algumas horas depois de esclarecer que o legado é apenas “à alegada” lei “adequada” do promotor, referindo -se ao A Lei da Cartabia, que esclareceu ainda que não existia e não existe e não existe, de que nenhuma obrigação de se registrar no Registro de Suspeitos que é cobrada na denúncia ”. A segunda frente aberta é o Tribunal Penal Internacional, cujo momento do mandado de prisão na Líbia é atacado pelo governo.

“Em 2023, o Conselho Europeu pediu a todos os Estados -Membros que garantissem total cooperação com o tribunal, incluindo os mandatos anteriores de prisão”, lembra um porta -voz da Comissão Europeia no meio do dia, quando o primeiro -ministro passa o Palazzo Chigi (em em Milão). Giulia Bongiorno, advogada de todos os membros do governo investigado no caso de Almasri, chegará à sede do governo pela manhã. Em um quarto de hora, ele conhece Mantuan e depois confirma a linha de silêncio: “Eu tenho que fazer outra reunião e depois falar sobre tudo”.

Por enquanto, Palazzo Chigi ainda não atraiu o mistério do estado sobre esse assunto, o que seria um “passo legítimo no nível legal e inteligente de nível político”, sugere que o ex -Guardasigilli Clemente Mastella. No entanto, resta saber quem e quando irão ao Parlamento relatar o governo porque a oposição era necessária por dias. O ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani não o fará o que para o jornal recusou um buraco 48 horas antes do repatriamento da Líbia, no qual Nordio poderia resolver o assunto: “Não, a página de 40 -o documento chegou com acusações em inglês a ser traduzido: ele não é tão simples “. “Droga – comentário sarcástico IV – e se o ministro das Relações Exteriores diz, estamos em um barril de ferro …”.

