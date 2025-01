O caso do próximo mar deve ser examinado de acordo com a Constituição de 1945, de acordo com a Agência de Avaliação MPR

Yakarta, vivo – Membro da agência de avaliação MPR Indonésia para Muzzammil Yusuf disse que o caso de uma cerca marinha que ocorreu em Tagerang, Banten, deve ser examinada com base no contexto do mandato do artigo 33 parágrafo (3) da Constituição da República de 1945 da República da República da República de 1945 da Indonésia.

“O mandato do artigo 33 do versículo (3) do voto de 1945, a terra e a água e a riqueza da natureza contida no país são dominadas pelo país e é usada para a grandeza da prosperidade do povo” . Disse em comunicado recebido em Yakarta, semana, 26 de janeiro de 2025.

Segundo ele, o estudo deve ser realizado imediatamente por membros da Agência de Avaliação MPR, composta por representantes de oito facções no MPR e grupos de membros do DPD RI.

Ao conduzir um estudo, ele disse, isso enfatizou o compromisso do MPR como a instituição líder que escoltou a Constituição de 1945, de participar ativamente da manutenção da soberania da pátria dos partidos irresponsáveis.

“Incluir esforços para monopolizar a riqueza natural do país por certas partes do país ou até envolver interesses estrangeiros”, afirmou.

Além disso, ele considerou que esse esforço de avaliação estava alinhado com as ordens do presidente da Indonésia, Pabowo Subiantho, que ele havia ordenado o Ministério dos Assuntos e Pescas Marítimas (KKP) e o chefe do gabinete marinho (Kasal) Tni Muhammad Ali que revoa e cancele a carta indicando a validade do mar próximo.

Além disso, ele também apreciou o papel da Comissão IV do Parlamento Indonésio que havia recorrido diretamente à localização da cerca marinha e prestou muita atenção ao problema.

“Também elogiamos o papel ativo de Tangerang, Banten, afetou os pescadores, como aqueles que já foram ativos e ousam expressar seus distúrbios com atividades ambientais”, disse ele.

Ele considerou que, se a agência de avaliação do MPR também participasse desse problema do mar, enfatizasse ainda mais a coesão de todos os componentes da nação e o compromisso do MPR como a instituição estatal mais autorizada para supervisionar o mandato da constituição de 1945 , especificamente relacionado ao Artigo 33 parágrafo (3).

“Espero que a agência de avaliação do MPR intervenha em breve relacionada ao problema dessa cerca marinha, aprofundando o estudo de aspectos constitucionais que convidam vários especialistas”, disse ele.

“Fazemos o momento dessa marina como um momento de união para manter a riqueza natural da nação para poder proporcionar a maior prosperidade do povo indonésio e não para um punhado de grupos, especialmente se ajudar a ser interesses estrangeiros, “Ele acrescentou. (formiga)