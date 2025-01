O Centro concordou com a autonomia do Território Fronteiriço de Nagaland, afirma o órgão máximo que representa sete tribos Naga

O Centro concordou em princípio com a autonomia executiva, legislativa e financeira para o Território Fronteiriço de Nagaland (FNT), uma área administrativa proposta para ser dividida em seis distritos orientais de Nagaland, disse a Organização do Povo Oriental de Nagaland (ENPO).

A ENPO, uma organização de ponta que representa sete tribos Naga, tem liderado a exigência para a criação da FNT compreendendo seis distritos: Kiphire, Longleng, Mon, Noklak, Shamator e Tuensang.

Antes de uma reunião com uma equipa de três membros do Ministério da Administração Interna (MHA) no Complexo Policial de Chumoukedima na quarta-feira (15 de janeiro de 2025), a ENPO disse que não aceitaria nada menos que a autonomia executiva, legislativa e financeira dos o FNT.

AK Mishra, conselheiro especial do MHA, discursou na reunião tripartida em que participaram os principais líderes da ENPO e representantes do governo de Nagaland.

“A reunião terminou com uma nota positiva, embora não tenhamos conseguido chegar a quaisquer conclusões sobre algumas questões fundamentais, que não podem ser divulgadas neste momento. Esperamos resolver essas questões na próxima reunião”, disse o presidente da ENPO, A. Chingmak Chang, aos repórteres.

No entanto, disse que a equipa do MHA concordou em princípio com a exigência de autonomia.

“O Centro também concorda com a exigência de criação de um regimento de qualquer força armada central para resolver até certo ponto o problema do desemprego (na parte oriental de Nagaland). Outra reivindicação aceita é o fortalecimento e modernização da Guarda Aldeia”, afirmou.

A instituição dos Guardas Aldeões foi criada em 1957 para proteger as aldeias de Nagaland, na fronteira com Mianmar, contra elementos anti-sociais e invasores.

O processo da FNT surgiu da suposta negligência do governo estadual em relação a seis distritos do leste de Nagaland. Ganhou intensidade antes do 60º Dia do Estado de Nagaland em 2023, quando a população do leste de Nagaland boicotou o Festival Hornbill, um evento importante que mostra a cultura de todas as comunidades Naga e não-Naga do estado.

Eles também boicotaram as eleições para a única cadeira do estado em Lok Sabha, em abril. Nenhuma votação foi lançada nos seis distritos do leste, cobrindo 20 dos 60 assentos da Assembleia de Nagaland.