O Centro de Treinamento PSSI em IKN está completo, a qualidade é garantida e não quente

Ikn, vivo – O desenvolvimento do Centro de Treinamento de uma Fase ou do Centro de Treinamento (TC) da Associação Indonésia de Futebol (PSSI) na capital do arquipélago foi concluída. Não apenas o campo, mas também a integridade das instalações de treinamento e da cozinha de saúde foi preparada.

O chefe de segurança e segurança da infraestrutura, Adi Nugroho, disse que a instalação do centro de treinamento estava concluída. Consiste em campos naturais, campos sintéticos e também domínio (quarto). Enquanto as instalações de apoio são centros de ginástica, as instalações para apoiar alimentos e bebidas, cozinha, lavanderia e espaços de campo, como salas de aula.

“Existem quatro domínios, dois dos quais do atacante da FIFA e mais dois são as instalações de assistência do Ministério de Obras Públicas e Habitação Pública”, disse ele na sexta -feira.

Enquanto esperava o calendário de inauguração, seu partido preparou o progresso do desenvolvimento da Fase 2, que incluía campos de treinamento adicionais, campos de futebol, mini -estádios com capacidade de 5.000 espectadores, piscinas e campos internos.

“A instalação atual é realmente completa para o treinamento e pronta para uso, mas outras instalações ainda estarão equipadas na construção da Fase 2”, disse ele.

Embora esteja pronto para uso, o programa de treinamento da equipe nacional da Indonésia não pode ser determinado. Porque o campo de cronograma e treinamento são a autoridade da agência de seleção nacional (BTN). Ele está apenas aguardando o cronograma de treinamento, porque todas as instalações estão completas.

“No futuro próximo, ainda estamos esperando no btn. O cronograma para quem tem, deve seguir o atual. A faixa etária SDA também existe uma equipe feminina. Aqui, tudo estava lá em Yakarta.

Adi disse que um dos desafios na construção do centro de treinamento era a condição do campo que estava em carvão. Anteriormente, eles temiam que o campo parecia muito quente, mas depois de ser construído, o ar no campo não estava contaminado com carvão.

“De fato, era originalmente um desafio, porque nessa base a base era o carvão jovem, onde estava quente. Depois de observar que podemos finalmente fazer isso acontecer, a grama no campo se torna saudável e não contamina com o calor”. ele explicou.

Ele garantiu que o centro de treinamento do arquipélago era muito viável e poderia ser um piloto para a construção de um centro de treinamento na Indonésia. “No futuro, isso se tornará um ponto de referência ou piloto para a grama de campo na Indonésia”, concluiu.