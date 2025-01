O Centro forneceu apoio financeiro de ₹ 3 lakh crore à AP em seis meses: Amit Shah

O Ministro do Interior, Amit Shah, o Ministro-Chefe N. Chandrababu Naidu e o Vice-Ministro-Chefe K. Pawan Kalyan observam o equipamento exibido pela NDRF em seu evento Raising Day no distrito de Krishna no domingo. | Crédito da foto: folheto

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, disse que o governo central estendeu o apoio financeiro de quase 3 lakh crore a Andhra Pradesh (AP) a partir de junho de 2024, enquanto o ministro-chefe N. Chandrababu Naidu levou adiante o Estado em grande velocidade com sua experiência.

Agradecendo ao povo da AP por dar uma vitória surpreendente aos parceiros do NDA (TDP, Partido Jana Sena e BJP) nas eleições de 2024, Shah qualificou o governo de cinco anos do Partido do Congresso YSR como um “desastre causado pelo homem”.

Participe como convidado principal do 20º evento do Dia de Aumento da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) após a inauguração do Campus Sul do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (NIDM), que atende todo o sul da Índia, incluindo os Territórios da União e a NDRF. Nas instalações do 20º Batalhão em Kondapavuluru, em Gannavaram mandal, no distrito de Krishna, no domingo (19 de janeiro), o Sr. Shah disse que o nome da NDRF vem à mente durante desastres naturais, enquanto a NDA emerge como um salvador mesmo durante desastres provocados pelo homem, como o um em AP trazido pelo YSRCP.

Ele alegou que o YSRCP destruiu o potencial da AP e as pessoas podiam agora sentir-se seguras de um rápido desenvolvimento sob a regra da NDA. Ao aprovar um pacote financeiro de 11.440 milhões de rupias para a Usina Siderúrgica Visakhapatnam (VSP), o primeiro-ministro Narendra Modi não apenas garantiu que a histórica usina siderúrgica sobrevivesse à crise, mas também respeitou o sentimento a ela associado.

Shah disse que, em sintonia com a importância atribuída ao desenvolvimento de Amaravati, o Centro forneceu apoio financeiro de Rs 27.000 milhões do Banco Mundial e do HUDCO.

Ele afirmou que o Centro apoiaria totalmente o projecto Polavaram e o Sr. Naidu parecia confiante em fornecer água a todas as partes do estado até ao final de 2028.

Shah disse que Visakhapatnam estava pronta para se tornar uma “capital verde do hidrogênio”, com investimentos no valor de Rs 2 lakh crore.

Em relação à luta contra desastres, o Sr. Shah disse que a NDRF, o NIDM e a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) evoluíram juntos para uma “força proativa” que não apenas resgatou vidas, mas alcançou a meta de zero vítimas através de uma abordagem de 360 ​​graus. transformação em sua abordagem e metodologia.

Sob a liderança de Modi, a Índia assumiu a liderança no estabelecimento da Coligação Internacional para Infraestruturas Resilientes a Desastres, acrescentou Shah.

No seu discurso, Naidu expressou gratidão ao governo central, Modi e Shah por fornecerem apoio à AP para superar as crises que enfrentou após a bifurcação, e procurou mais apoio para lhe permitir chegar a outros. estados progressistas.

Ele também buscou apoio central para ligar os rios Godavari, Krishna e Penna, dizendo que o aproveitamento dessas águas daria um grande impulso ao desenvolvimento.

Os Ministros da União K. Rammohan Naidu, Bandi Sanjay Kumar e Bhupathiraju Srinivasa Varma, o Vice-Ministro-Chefe K. Pawan Kalyan, o Ministro do Interior Govind Mohan, o Diretor Geral da NDRF Piyush Anand e outros estiveram presentes.