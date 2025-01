O Centro pergunta ao governo Telangana. explorar a possibilidade de colaboração do setor privado para uma usina siderúrgica integrada

O governo central instou o governo de Telangana a explorar a possibilidade de estabelecer a proposta usina siderúrgica integrada em Bayyaram, no distrito de Khammam, em colaboração com uma empresa privada.

O Secretário do Interior da União, Govind Mohan, fez a sugestão à delegação do governo de Telangana durante a reunião para revisar o progresso das instituições educacionais/projetos de infraestrutura em Telangana, conforme listado no Anexo XIII da Lei de Reorganização de Andhra Pradesh 2014.

O Ministro do Interior da União estava respondendo à afirmação do Ministro-Chefe A. Santhi Kumari de que a criação de uma usina siderúrgica integrada era uma promessa feita sob a Lei no lugar da usina siderúrgica já existente em Andhra Pradesh e que o governo central deveria cumprir a promessa. .

O governo de Telangana informou à reunião que foram consideradas seis opções para a planta proposta para determinar o custo mais baixo do minério de ferro e do carvão no local selecionado. Destes, o governo selecionou a aldeia de Pulluru em Garla mandal do distrito de Mahbubabad para a planta que poderia ser abastecida com minério de ferro das minas cativas de Ramandurg/Donimalai através da rota do Desenvolvedor e Operador de Mina (MDO) ou ao preço de mercado do mesmas minas. O governo também solicitou ao Ministério de Minas que considerasse a reserva de minério de ferro no valor de 175,58 milhões de toneladas para a Telangana Mineral Development Corporation Limited.

Altos funcionários do Ministério do Aço disseram que o seu mandato era examinar a viabilidade de estabelecer uma fábrica de aço no distrito de Khammam, onde tal não era considerado viável. A MECON, anteriormente conhecida como Metallurgical & Engineering Consultants (India) Limited, uma empresa central do setor público, selecionou três locais no distrito de Mahbubabad.

Foi sugerido que o distrito de Mahbubnagar, que fica mais próximo de Karnataka, fosse selecionado onde o minério de ferro poderia ser obtido. Foi também sugerido que o governo de Telangana pudesse considerar a viabilidade de criar uma fábrica siderúrgica integrada em colaboração com uma empresa privada. Respondendo a isso, o Sr. Govind Mohan sentiu que o Ministério do Aço poderia desempenhar um papel promocional e facilitar o estudo de viabilidade da SAIL.