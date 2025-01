O Centro realizará uma reunião com os agricultores que protestam no dia 14 de fevereiro; Dallewal recebe assistência médica

O Centro realizará uma reunião com os agricultores que protestam no Punjab no dia 14 de fevereiro em Chandigarh para discutir as suas reivindicações, encerrando assim um impasse sobre a retomada do diálogo com os agitadores, que têm exigido uma garantia legal do MSP para as culturas.

Após o anúncio da reunião proposta, o líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, cujo jejum até a morte entrou no 54º dia no sábado (18 de janeiro de 2025), concordou em receber assistência médica.

No entanto, ele não terminará o seu jejum indefinido até que seja dada uma garantia legal sobre o preço mínimo de apoio (MSP) para as culturas, disse o líder agrícola Sukhjit Singh Hardojhande.

Posteriormente, os agricultores divulgaram fotografias que mostravam o Sr. Dallewal recebendo assistência médica com soro intravenoso.

O avanço ocorreu depois que uma delegação de funcionários do Ministério da Agricultura da União, liderada pela Secretária Adjunta Priya Ranjan, se encontrou com o Sr. Dallewal e realizou uma reunião com representantes de Samyukta Kisan Morcha (Apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha (KMM). que têm liderado a agitação nos últimos 11 meses.

Após o anúncio da reunião em 14 de Fevereiro, os líderes agrícolas pediram ao Sr. Dallewal que procurasse assistência médica para que pudesse participar nas deliberações propostas.

A delegação do Centro também instou o Sr. Dallewal a receber assistência médica para lhe permitir participar na reunião proposta, que terá lugar no Instituto Estatal de Administração Pública Mahatma Gandhi, em Chandigarh, às 17h00 do dia 14 de fevereiro.

Conversando com repórteres no local do protesto de Khanauri, Ranjan disse que o Centro enviou uma delegação de alto nível, tendo em mente a deterioração da saúde de Dallewal.

“Perguntámos sobre a sua saúde e reunimo-nos com os representantes (das organizações camponesas que protestavam)”, disse ele.

Ranjan disse que a reunião será realizada em Chandigarh no dia 14 de fevereiro.

“Pedimos a ele (Dallewal) que quebre o jejum e obtenha assistência médica para poder participar da reunião”, disse ele.

Uma carta dirigida ao Sr. Dallewal, SKM (Apolítico) e KMM dizia: “Esta é uma continuação da reunião anterior com os líderes do SKM (Apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha (KMM), que foi realizada em fevereiro 15 de outubro de 2024 em Chandigarh.

“Em 14 de fevereiro de 2025 (17h), foi convocada uma reunião com os ministros do Governo da Índia e do Governo de Punjab sobre as demandas dos sindicatos de agricultores do Instituto Estadual de Administração Pública Mahatma Gandhi, Punjab (MGSIPA), Setor – 26, Chandigarh Você está cordialmente convidado para a reunião, por favor compareça no horário agendado. Esperamos que Dallewal termine logo seu jejum, se recupere e se junte à discussão”, dizia a carta. escrito por. Sr. Ranjan.

Foram realizadas quatro rondas de reuniões entre os ministros da União e os agricultores que protestavam nos dias 8, 12, 15 e 18 de Fevereiro do ano passado, mas as conversações foram inconclusivas.

No início do dia, agricultores que protestavam nos pontos fronteiriços de Khanauri e Shambhu, entre Punjab e Haryana, disseram ter recebido uma proposta do governo central que iriam discutir.

A delegação do Centro reuniu-se com representantes de ambos os fóruns.

Uma equipe do governo de Punjab liderada pelo diretor-geral da polícia aposentado, Jaskaran Singh, e pelo ex-vice-inspetor-geral da polícia, Narinder Bhargav, também esteve presente e manteve conversações com os líderes agrícolas.

De acordo com o líder agrícola Abhimanyu Kohar, as autoridades disseram que o dia 14 de fevereiro foi marcado para a reunião, já que as eleições para a Assembleia estão marcadas em Delhi e o Código Modelo de Conduta estará em vigor na capital até 9 de fevereiro.

Quando o Código Modelo de Conduta estiver em vigor, nenhum governo poderá fazer qualquer anúncio, disse Kohar.

Compartilhando detalhes sobre a saúde de Dallewal, Kohar disse que o líder dos agricultores não conseguia beber água e estava vomitando.

Os médicos alertaram que tudo poderia acontecer com Dallewal, acrescentou.

Antes de concordar em receber assistência médica, Dallewal pediu aos líderes agrícolas que procurassem o consentimento dos 121 agricultores que também estavam em jejum por tempo indeterminado.

Há poucos dias, um grupo de 111 agricultores e mais tarde mais 10 agricultores jejuaram até à morte em solidariedade com o Sr. Dallewal.

Dallewal, que é o coordenador do SKM (Não Político), está em greve de fome por tempo indeterminado no ponto fronteiriço de Khanauri desde 26 de Novembro do ano passado em apoio a várias exigências, incluindo uma garantia legal para o MSP para as culturas.

Os agricultores disseram que Dallewal não comia nada desde 26 de novembro do ano passado e sobrevivia apenas com água.

Líderes agrícolas disseram na quinta-feira que Dallewal perdeu cerca de 20 kg de peso durante seu jejum até a morte. O peso do Sr. Dallewal foi reduzido de 86,9 kg para 66,4 kg quando ele iniciou o jejum indefinido.

Os agricultores, sob a bandeira do SKM (Apolítico) e do KMM, têm acampado nos pontos fronteiriços de Shambhu e Khanauri desde 13 de Fevereiro do ano passado, depois de as forças de segurança não lhes terem permitido marchar até Deli para pressionar pelas suas diversas demandas. incluindo uma garantia legal sobre o PEM para as suas culturas.