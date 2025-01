O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, se juntará aos líderes de tecnologia na posse de Trump

O presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, está entre os líderes das grandes empresas de tecnologia que planejam participar da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Reuters na quarta-feira.

Tim Cook, da Apple, também participará do evento, informou a Bloomberg News no início do dia.

Os CEOs de tecnologia Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg estarão presentes, informou a Reuters na terça-feira, citando uma fonte familiarizada com o planejamento do evento.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar os relatórios.