O CEO da Ford é o culpado de Trump pela indústria de automóveis americana ‘Caos’

Jim Farley alertou que 25% das tarifas para o México e o Canadá poderiam devastar os fabricantes de carros domésticos, o que levou a uma reviravolta na indústria

O CEO da Ford, Jim Farley, criticou a tarifa do presidente dos EUA, Donald Trump, alegando que eles apresentaram “Muitos custos e muito caos” no setor de carros.

O governo Trump disse que gastaria 25% das tarifas sobre importações do México e do Canadá em março. Trump também impôs 10% das tarifas aos bens chineses.

Farley alertou que essas tarifas podem ter “Influência devastadora” Nos fabricantes de carros americanos, removendo bilhões de lucros e interferindo em empregos.

“O presidente Trump falou muito sobre o reforço de nossa indústria automobilística americana, trazendo mais produção aqui, mais inovações para os EUA e se seu governo puder conseguir isso … essa seria uma das conquistas mais importantes”, “” Farley disse em uma conferência de pesquisa de Wolfe na terça -feira. No entanto, ele sugeriu que a abordagem atual era perturbadora e criou significativamente “Incerteza política”.

A Ford explora maneiras de aliviar a influência, como o fornecimento de ações. Embora sejam possíveis ajustes de curto prazo, as tarifas de longo prazo exigiriam mudanças estratégicas. A principal preocupação para Farley é a natureza seletiva da tarifa. Enquanto o México e o Canadá são direcionados, a Coréia do Sul e o Japão – Home Hyundai, Kia e Toyota – enfrentam tarifas adicionais. Ele afirmou que estava criando um “Bonanza” para concorrentes estrangeiros e convidou uma política equilibrada.

Farley observou que mais de 80% dos veículos da Ford vendidos nos produtos dos EUA no país, oferecendo algum isolamento. No entanto, as tarifas estendidas continuariam aumentando os preços dos consumidores e atrapalhando a indústria.

Além da tarifa, Farley expressou preocupação com o potencial deslocamento da política, especialmente a possível abolição da lei sobre a redução da inflação, que fornece subsídios federais para um veículo elétrico e uma bateria com sede nos EUA. Ele alertou que a reviravolta desses incentivos poderia colocar em risco empregos e investimentos no Tennessee, Ohio, Michigan e Kentucky, onde a Ford estende a infraestrutura de VE. Farley mais cedo apontou o crescente desafio dos fabricantes chineses de EV, descrevendo -os como “Ameaça existencial”.













Os líderes do setor em diferentes setores expressaram preocupação de que as tarifas propostas possam levar a um aumento de custos, distúrbios na cadeia de suprimentos e desafios econômicos mais amplos.

O diretor executivo da Coca-Cola, James Quincey, disse que as tarifas sobre aço e alumínio podem aumentar os custos de produção para bebidas enlatadas.

O CFO CFO, Gary Millerchip, Costco, alertou sobre aumentos generalizados de preços. “Quando chove, chove em todos”, “ Ele disse.

Ken Griffin, diretora de investimentos da Citadel, chamou uma política tarifária com federações de crescimento econômico e comércio, alegando que isso cria incerteza e pode enfraquecer a competitividade americana.

Fabricantes como a Carrier Global e a LCI Industries são adaptados à proteção de suprimentos, trocando a estratégia de produção e auditoria de preço.