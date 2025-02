O CEO da GameStop diminui ‘Wokeness and Dei’, enquanto a empresa procura vender operações canadenses e francesas

O CEO da GameStop, Ryan Cohen, zombou de “Wakness and Dei”, enquanto a gigante da varejista de videogame procura vender operações na França e no Canadá.

A empresa anunciado Em um lançamento de terça -feira, como parte da “sua avaliação de seus ativos internacionais”, o GameStop “pretende seguir uma venda de suas operações na França e no Canadá”.

No mesmo dia, Cohen criticou a “Wokeness” e a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI) no Canadá e na França.

“Envie um e -mail para m&a@gamestop.com se você estiver interessado em comprar o GameStop Canadá ou a França. Altos impostos, liberalismo, socialismo, progressivismo, wokeness e dei incluídos sem custo adicional se você comprar hoje”, escreveu Cohen em uma terça -feira canudoT em x.

A empresa disse em dezembro apresentação Com a comissão de ações e valores dos EUA.

“Enquanto esta revisão é a apresentação.

Na mesma apresentação, Gamestop disse que fechou suas operações na Irlanda, Suíça e Áustria durante o ano fiscal de 2023. Durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa disse que “começou” um plano de “reduzir nossas operações na Alemanha, com as operações da loja programada para terminar no final do ano fiscal.

Gamestop tinha 203 lojas no Canadá e 647 lojas na Europa, de acordo com um segundo apresentação.

Ele fechado Mais de 700 lojas desde 2020, como o surto da pandemia covid-19, forçou o fechamento das lojas físicas.

Fonte