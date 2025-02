O chefe da AAP, Kejriwal, encontra Punjab CM Mann, MLAs em Delhi, no meio de rumores de dissidência

O chamado da AAP, Arvind Kejriwal, deixa sua residência para uma reunião com os líderes do Partido Punjab na Kapurthala House, em Nova Délhi, em 11 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O supremo de Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal realizou uma reunião com o primeiro -ministro do Punjab Bhagwant Mann, Ministros e MLA na Casa Kapurthala em Delhi, em meio a rumores de dissidência na unidade de Punjab do partido.

De acordo com os líderes do partido, as discussões se concentram em revisar o desempenho da AAP nas recentes eleições de Délhi e o planejamento da Assembléia do Punjab de 2027. Os líderes superiores, incluindo Punjab, Raghav Chadha e Sandeep ParliMários Pathak, eles também participam da reunião.

O Sangur Mla Narinder Kaur, de Punjab, descartou os relatórios de dissidência interna, qualificando -o de uma reunião de rotina. “Aceitamos o mandato da cidade em Delhi e desempenharemos o papel de uma forte oposição. Tais reuniões já aconteceram antes, tanto em Punjab quanto em Delhi”, disse ele.

A sra. Kaur também criticou o Congresso por reivindicar uma dissidência na AAP. “O Congresso deve refletir sobre por que seu partido, que governou por tantos anos, obteve zero assentos em Delhi. Podemos administrar nosso partido por conta própria”, acrescentou.

AAP, que governou Delhi por uma década, sofreu um grande revés nas eleições de 5 de fevereiro, conquistando apenas 22 assentos de 70 nas eleições da Assembléia. A vitória do BJP encerrou o governo da AAP na capital, levantando preocupações sobre o futuro do partido.

Também há especulações de que o Sr. Kejriwal pode desempenhar um papel mais importante na política de Punjab, com discussões sobre ele se disputando da sede vaga da Assembléia Ludíana. No entanto, o deputado da AAP, Malvinder Singh Kang, minimizou esses relatórios, chamando a reunião de “sessão de estratégia de rotina”.

Como Punjab é o único estado governado pela AAP, o resultado desta reunião pode ser importante para o futuro do partido.