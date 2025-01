O chefe da Blackkck prevê US $ 700.000 bitcoin

Larry Fink diz que há um momento de acordo com a aceitação institucional da moeda criptográfica

O Bitcoin poderia atingir US $ 700.000 se os investidores institucionais concederem entre 2% e 5% de suas criptomoedas de portfólio, previstas por Larry Fink, líder da Blackkrock, a maior empresa de gestão de propriedades do mundo.

O valor de uma moeda digital aumentou nos últimos meses. Em 2024. Seu preço saltou 121%, chegando a US $ 108.135 em dezembro. Na segunda -feira, após a inauguração do presidente dos EUA, Donald Trump, o Bitcoin atingiu um recorde de US $ 109.225.

Trump anunciou anteriormente planos para fazer o mundo dos EUA “Capital criptográfico” e estabelecer uma reserva nacional de Bitcoin.

Fink disse ao público no painel em Davos na quarta -feira que era “Grande crente” Nas maiores criptomoedas do mundo como instrumento, enfatizando seu potencial como proteção financeira.

“Se você tem medo da queda de sua moeda ou da estabilidade econômica ou política do seu país, poderá ter um instrumento fundado internacionalmente chamado Bitcoin que superará esses medos locais”. disse Fink.













O investidor citou o momento de acordo com a aceitação institucional de criptomoedas.

“Eu estava com um fundo estadual durante esta semana e foi discutido, devemos ter uma alocação de 2 %? Devemos ter uma alocação de 5%? Se todos aceitassem essa conversa, seriam 500.000, US $ 600.000, US $ 700.000 para o Bitcoin “. Fink disse. O investidor notou que ele não estava promovendo token.

No ano passado, o Blackkrock lançou o Bitcoin Trust e o Ethereum Trust, os fundos que são negociados no mercado de ações diretamente em dois tokens de criptomoeda.

Fink era cético em relação à propriedade digital. Em 2018, a Bloomberg disse que os clientes da Blackck não tinham interesse em cripta.

Criado em 2009, o Bitcoin permite que as pessoas enviem e recebam dinheiro on -line sem confiar em bancos ou governos tradicionais. A natureza descentralizada do token também facilitou seu abuso por grupos de crimes organizados para outros fins ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O preço é influenciado principalmente pela oferta, demanda do mercado, disponibilidade, criptomoeda competitiva e humor dos investidores.

Apesar do amplo uso para comprar bens e serviços, não há leis internacionais únicas que regulam o Bitcoin. Token foi adotado como uma moeda oficial em Salvador 2021.

Os governos de todo o mundo têm tomado cuidado com a crescente influência das criptomoedas, alertando os perigos do investimento em propriedades instáveis.

De acordo com a analista financeira Susie Violet Ward, que a Forbes anunciou na segunda -feira, a institucionalização do Bitcoin colocaria em risco seu ethos original como “Dinheiro de liberdade”, com o controle regulatório e econômico que prejudica a descentralização do token.