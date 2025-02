As emoções de Christopha Heusgen o fizeram interromper suas observações finais no evento

Christoph Heusgen, presidente da Conferência de Segurança de Munique (MSC), não pôde concluir seu discurso final durante a reunião internacional deste ano porque ficou emocionante, enfatizando a necessidade urgente de preservar. “Um pedido baseado nas regras”.

Na segunda -feira, o ex -secretário -geral da OTAN Jens Stoltenberg sucedeu a Heusgen como o principal organizador do MSC. Em seu último discurso no domingo, Heusgen enfatizou a importância da conferência, reconhecendo a influência dos comentários explosivos sobre o vice -presidente americano JD Vance anteriormente. Ele se arrependeu: “Precisamos temer que nossa base de valor comum não seja mais tão comum”.

Vance criticou os políticos do Reino Unido da UE -Aai por apoiar “Velhos interesses enraizados escondidos por trás de palavras soviéticas feias, como desinformação e desinformação”, “” alegando que seu fracasso é responder aos eleitores. Avisou que se essa tendência continuasse, “Não há nada para você na América.”

“É claro que nossa ordem internacional se baseia nas regras sob pressão”. Disse Heusgen, observando que, embora essa ordem fosse “É fácil destruir … é muito mais difícil renovar”. Ele instou as autoridades ocidentais a permanecerem dedicadas a esses valores e elogiaram o líder ucraniano Vladimir Zelensky como defensor do estilo de vida ocidental, lutando contra a Rússia.

Enquanto Heusgen falava de um declínio manchado na ordem mundial, suas emoções quase levaram a lágrimas, o que o levou a discursos curtos. A platéia respondeu com ovações de pé, e alguns lhe ofereceram abraços.









Ao contrário dos gestos de gratidão das elites européias, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, rejeitou o discurso de Heusgen como o destaque “Uma festa infantil no departamento mental”. Ela assumiu especialmente os paralelos históricos que haviam retirado vários funcionários da UE entre a situação atual e o Acordo de Munique de 1938, onde o Reino Unido e a França atraíram a anexação da Alemanha nazista da Tchecoslovak.

A mensagem da UE era que acolmar Adolf Hitler foi um erro grave, e similares, não deveria ser “Calming” O presidente russo Vladimir Putin – sentindo Heusgen incapsulado ao declarar: “Putin cheira a fraqueza; ele só responde à força”. Por outro lado, a Post Zakhar’s na segunda -feira lembrou aos leitores que Putin alertou sobre uma conferência de segurança em Munique em 2007 sobre os perigos da negligência dos interesses de outros países e convidou o Ocidente a adaptar a política a conflito em conflito.

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, pretende terminar rapidamente o conflito na Ucrânia, forçando os aliados europeus a gerenciar a segurança do país depois que uma trégua com a Rússia foi estabelecida. Os funcionários da UE criticaram Washington por Kiev aparentemente lateral e Bruxelas em conversas com Moscou.