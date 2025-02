O chefe da IAF demonstra o treinador de jato aprimorado do HAL e expressa satisfação

No último dia do Aero India 2025, Chier da equipe aérea, o chefe do chefe da AP Singh Air voou o recém -aprimorado HJT 36 Yashas Jet Trainer De Hal. A PSU da defesa disse que a saída durou 35 minutos.

“O chefe da equipe aérea demonstrou as capacidades do treinador de jato, seus sistemas e as características aprimoradas de resistência à saída. Ele também recebeu uma apresentação sobre a viabilidade da plataforma, o status atual de desenvolvimento e os planos de certificação futuros ”, disse Hal.

O chefe da IAF também estava voando no helicóptero da Utility (LUH). Hal disse que expressou satisfação com a experiência de voo e o desempenho dos aviões.

Na véspera do show aéreo, os ladrilhos de avião de combate leve (LCA) com seu colega do Exército e ex -funcionário da Academia Nacional de Defesa, chefe do general do pessoal do Exército de Unendra Dwivedi.

As saídas gêmeas do chefe da IAF nas plataformas fixo e rotativas do HAL são produzidas alguns dias após seus comentários sobre os atrasos nas entregas do LCA -MK1A pela PSU.

No último dia do show, Mysuru e Kodagu Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar visitou o Hal Pavilion. Ele foi percorrido pelas diferentes exposições na posição. “Ele experimentou o HTT-40, VR Jet Fighter Simulator e Luh”, disse Hal.